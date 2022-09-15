«حجازي» يبحث الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أولى زيارته إلى الإسكندرية بعد تقلده مهام منصبه، بمبنى الديوان العام.

بحث الجانبان سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، للارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإسكندرية، وكذلك مناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

وفي مستهل الزيارة، عقد محافظ الإسكندرية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا موسعًا بقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، لمناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.

حلول للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإسكندرية

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه ناقش مع وزير التعليم عدة ملفات وموضوعات في إطار سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لوضع حلول للتحديات والعقبات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

محافظ الإسكندرية: تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية

وأكد الشريف، أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية، في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، وقيادات وزارة التربية والتعليم، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ونادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومدير مديرية التعليم بمحافظة البحيرة، ومديري الإدارات التعليمية بالإسكندرية.