التعليم: تطبيق «اليوم الرياضي» في 25% من المدارس بالعام الدراسي الجديد

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا، عبر إعداد حقائب تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، قائلا: «المعلم عامود الخيمة في عملية تطوير التعليم».

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور رضا حجازي، باللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، وقيادات وزارة التربية والتعليم، ومديري مديريات محافظة الإسكندرية والبحيرة، ولفيف من قيادات الوزارة، ومديري الإدارات التعليمية بالإسكندرية.

دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية

وأكد وزير التربية والتعليم، اهتمام الوزارة بدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، والاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية، وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل، وهي الآلية المعتمدة في النظم التعليمية الناجحة، كما وجّه قيادات الإدارات التعليمية، بتوفير سبل الراحة لأبنائنا الطلاب، وتوفير الأدوات لتقديم أفضل طرق التدريس لمصلحة أبنائنا الطلاب وتحفيزهم على الذهاب إلى المدارس والعمل على عودة المدرسة لدورها القوي في المجتمع.

وفيما يخص تطبيق اليوم الرياضي في المدارس، أوضح الدكتور رضا حجازي، أنّه سيتم تطبيق الفكرة في ما لا يقل عن 25% من المدارس بالإدارات كمرحلة أولى، وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي على مدار العام الدراسي على باقي المدارس في كل إدارة.

محافظ الإسكندرية: تقديم كافة الدعم للمنظومة التعليمية

وتطرق إلى سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة، لوضع حلول للتحديات والعقبات للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالإسكندرية، إذ أكد محافظ الإسكندرية، حرص على تقديم كامل الدعم للمنظومة التعليمية في ضوء رؤية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وحرص الوزير، على متابعة استعدادات الإدارات التعليمية بالمحافظة لبداية العام الدراسي المقبل 2022/2023، موجّهًا القيادات بتذليل الصعوبات أمام أبنائنا الطلاب، موجهًا بالاهتمام بالبيئة والمناخ كقضية عالمية، عبر تشجير وزراعة أسطح المدارس، تزامنًا مع استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل.