«حجازي» يصدر أكبر حركة تغيير لقيادات التعليم في الوزارة والمديريات

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكبر حركة تغييرات لقيادات وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية، شملت تكليف الدكتور أكرم حسن مديراً للإدارة المركزية للمناهج، بدلا من الدكتورة نوال شلبي، والدكتورة راندا شاهين، رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم العام، وتكليف نادية عبد الله، رئيسا الإدارة المركزية لشئون المعلمين.

تجديد الثقة في مديري مديريتي القاهرة والجيزة

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تجديد الثقة في محمد عطية مدير لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وأشرف سلومة مديراً لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيلا لمديرية التعليم بالجيزة، وطه عجلان مديرا للتربية والتعليم في الإسماعيلية، وعمرو شحاته مديرا للتربية والتعليم بمرسي مطروح، ونادية فتحي وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومحمد رمضان وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية.

حركة تغييرات مديري المديريات التعليمية

وشملت حركة التغييرات مديري المديريات التعليمية كالتالي:-

- تكليف الدكتورة هالة عبد السلام مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

- تكليف ناصر شعبان مديرا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

- بكساوي مصطفي، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

- حمدي السيد مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنيا.

- سماح ابراهيم مديرا لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

-عبد العزیز حسن مديرا لمديرية التربية والتعليم في أسيوط.

- إسماعيل جاتو وكيلا لمديرية التربية والتعليم بمرسي مطروح.

- الدكتورة اماني قرني مدير لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

-عربي أبو زيد مديرا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

- محمود زكريا فولي شاهين مديرا لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

- محمد الرشيدي مديرا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية.

- صبري خالد مديرا للتربية والتعليم بالأقصر.

- محمد السيد مديرا للتربية والتعليم بمحافظة قنا.

- ياسر محمود مديرا للتربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

-على عبد الرؤوف، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.

- محمد عبد التواب مديرا لمديرية التربية والتعليم ببني سويف.

- حمزة أمين رضوان محمد مديرا لمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.