«التعليم» تكشف تفاصيل حصص المشاهدة بالمدارس.. كتاب دوري للتنفيذ

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس ستكون هي المسؤولة عن تنظيم حصص المشاهدة، وفقًا لظروفها، على أن يكون جدول حصص كل مدرسة متضمنا حصص المشاهدة بشكل يومي، أو كل يومين، لافتًا إلى عدم تحديد جدول لكل المدارس.

دمج محتوى القنوات التعليمية في اليوم الدراسي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم سيصدر كتابا دوريا قبل بداية العام الدراسي، يشرح كيفية تنفيذ حصص المشاهدة، بدمج محتوى القنوات التعليمية في اليوم الدراسي، لكن لن يكون هناك جدول محدد للحصص أو جدول موحد لكل المدارس.

تحديد دروس حصص المشاهدة بشكل أسبوعي

ولفت المصدر، إلى أنه سيتم تحديد دروس حصص المشاهدة بشكل أسبوعي، مع المديريات والإدارات التعليمية، بالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجي بالوزارة، مضيفا أن دور الوزارة سيتوقف على تحديد بعض التوجيهات العامة التي يجب تطبيقها في المدارس، أثناء تنفيذ حصص المشاهدة.

وأشار المصدر إلى أن حصص المشاهدة، سوف تعتمد بشكل أساسي على تشغيل فيديوهات تعليمية على «داتا شو»، داخل الفصول من خلال جدول محدد، ويقوم معلم الفصل بمناقشة الطلاب فيها، ليحدث تفاعلا بينه وبين الطلاب، ويزيد من فهمهم للدروس التعليمية.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجّه المديريات التعليمية بالاهتمام بالتكنولوجيا والقنوات التعليمية «مدرستنا 1، ومدرستنا 2، ومدرستنا 3»، ودمجها في البرنامج الدراسي وعودة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها، ليكتسب الطالب المهارات والمعارف.