15 إجراء من «التعليم» لتحقيق الحضور وتأمين الطلاب ضد كورونا خلال الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام العام الدراسي الجديد 2023، من يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري بالمدارس الدولية، و1 أكتوبر المقبل في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

العام الدراسي الجديد 2023 في موعده ولا نية لتأجيله

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2023، في مواعيده المحدده سلفا طبقا للخريطة الزمنية، مشيرا إلى أنه لا توجد نية على الإطلاق بتأجيله، وأن الوزارة استعدت جيدا لبداية عام دراسي متميز، موضحا أن الحضور إلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

وقال «مجاهد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ستقومان بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة، لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى عودة جموع الطلاب للمدارس، للأرتقاء بمستواهم التعليمي.

إجراءات لتحقيق الحضور وتأمين الطلاب ضد كورونا داخل المدارس

ونرصد في النقاط التالية 15 إجراء مهما لتحقيق الانضباط والحضور النظامي بين الطلاب، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، في جميع المدارس، للوقاية من كورونا، وهي كالتالي:

1- تعقيم وتطهير المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه بشكل دوري.

2- توفير زائرة صحية بكل مدرسة.

3- توزيع أجهزة كواشف الحرارة من مخازن الوزارة على كل المدارس بواقع جهازين لكل مدرسة.

4- التنبيه على الطلاب بغسل الأيدي باستمرار للوقاية من كورونا.

5- الدراسة تنطلق الأحد 18 سبتمبر الجاري في المدارس الدولية، والسبت 1 أكتوبر في باقي المدارس وفق الخريطة الزمنية دون تأجيل.

6- الحضور يومي وإلزامي مع الحفاظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

7- قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس.

8- إذا حدث اختلاط إيجابي لحالة إصابة مؤكدة فيتم عزل الطالب بالمنزل ومتابعة حالته بشرط إحضار ما يفيد بمخالطته لحالة إصابة مؤكدة بكورونا.

9- توفير مستلزمات التعقيم اللازمة في المدارس مع التنبيه على مديري المدارس باتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة؛ حفاظا على أرواح وسلامة التلاميذ.

10- وضع الجداول الدراسية وحلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق التباعد الإجتماعى بين الطلاب.

11- توعية الطلاب أثناء الإذاعة المدرسية على أهمية مكافحة العدوى وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

12- العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها.

13- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.

14- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولاً بأول.

15- فرض غرامة قدرها 10 جنيهات على الطلاب الغائبين دون عذر.