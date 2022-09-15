«التعليم» توجه طلاب الثانوية العامة بسداد رسوم أقساط التأمين على التابلت

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهمًا وعاجلًا للمديريات التعليمية، بشأن سداد قسط التأمين لطلاب الصفوف الثلاثة للثانوية العامة والمعلمين، للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، إنّه نظرًا لقرب العام الدراسي الجديد 2022-2023، يجب التنبيه على مديري الإدارات التعليمية التابعة للمديريات بتوجيه مديري المدارس الثانوي بكل أنواعها «عام / رسمي لغات خاص الخدمات» بالتنبيه على الطلاب والمعلمين، والقائمين على العملية التعليمية بالإدارات والمدارس بضرورة سداد رسوم قسط التأمين على أجهزة التابلت.

سداد قسط التأمين على أجهزة التابلت بالبريد

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، أنّه يتم دفع رسوم قسط التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة «الفقد - التلف الكلى - التلف الجزئي»، على النحو التالي.

- طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

- طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة.

عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملًا في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة «التلف الكلي أو الجزئي».

ويبدأ العام الدراسي المقبل 2022/2023، يوم الأحد 18 سبتمبر في المدارس الدولية، ويوم 1 أكتوبر في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة لجميع المراحل التعليمية، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.