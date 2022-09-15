«التعليم» تحدد ضوابط لم الشمل بين الإخوة في المدارس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، ضوابط لم الشمل الأسرة، وفقًا للقرار الإداري الصادر برقم 29 بتاريخ 21 أغسطس، بالتيسير على أولياء الأمور، ولم شمل الأسرة، مشيرًا إلى أنّه يتم تقديم الطلبات لمدة أسبوع، اعتبـارًا من السبت 17 سبتمبر حتى الخميس 22/9/2022.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، تنفيذ التعليمات والضوابط بكل دقة، وتحت مسؤولية مدير عام الإدارة شخصيا.

ضوابط «لم الشمل الأسرة».. الأولوية لمن له إخوة

وحددت مديرية التربية والتعليم في الجيزة ضوابط «لم الشمل الأسرة» للعام الدراسي الجديد 2022/2023 وهي كالتالي:-

- الأولوية لمن له إخوة بالمدرسة «الأولوية للعدد الأكبر من الأخوة فالأقل».

- لم الشمل لقرب السكن.

- تقديم طلب لمدير المدرسة المسكن بها الطالب، واسم المدرسة المراد التحويل إليها.

إعلان نتيجة المدارس «لم شمل الأسرة» 27 سبتمبر

- تقديم الطلبات لمدة أسبوع اعتبـارًا من السبت 17 سبتمبر حتى الخميس 22 سبتمبر.

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية «وكيل الإدارة- مديرو المراحل- مدير التجريبيات- التوجيه المالي- الشؤون القانونية».

- تجميع الطلبات والبت فيها بمعرفة اللجنة المشكلة.

- يتم الإعلان عن النتيجة في المدارس يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2022.

وفي سياق آخر، أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، بألا تزال الاستعدادات جارية لاستقبال الطلاب في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022 /2023، من تجديد وإحلال وصيانة داخل المدارس التابعة لإدارات «أكتوبر- أبو النمرس- الصف- أوسيم- أطفيح- الشيخ زايد- الحوامدية- البدرشين».

وقالت مديرية التربية والتعليم، في بيان، إنّه يتم تسليم مدارس السادس من أكتوبر الجديدة عدد 500 مقعد، تتسع لـ1000 طالب، حيث إن كل مقعد يتسع لطالبين.