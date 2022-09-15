برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية.. اعرف الشروط

أجرت كلية السياحة والفنادق، اليوم، امتحانات القبول ببرنامج التعليم التبادلي، موضحة أنه سيجرى تحديد موعد المقابلة الشخصية خلال الأيام المقبلة لإتمام القبول بالبرنامج بالإضافة إلى أسبوع تدريب بالمطاعم وبعدها يتم تقييم الطلاب وفقا لنتيجة كل من الامتحان التقييمي والمقابلة والتدريب.

وترصد «الوطن» في السطور التالية شروط الطلاب الذين لهم حق في التقدم للبرنامج وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية وهي:

- يحق لكل الطلاب من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو نظام الثانوية العامة القديمة بشرط وجود موقف من التجنيد بالنسبة للذكور

- والحاصلون على الدبلومات السياحية والفندقية

- وطلبة الدبلومات الفنية التجارية بأنواعها والصناعية والزراعية

- ويحق للطلاب الوافدين من التخصصات السابقة أو ما يعادلها

وأعلنت كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية عن عدم وجود مصروفات خاصة للالتحاق بالبرنامج، إذ أن شركة «أمريكانا» ستلتزم بدفع كل المصروفات الدراسـية وتكاليف الكتب الدراسية، والطالب لن يتكفل سوى بدفع المصروفات الإدارية الحكومية البسيطة فقط وقدرها حوالي 2000 جنيه في السنة تقريبا.

يقبل الطالب ويسجل فعليا بالبرنامج الخاص بالتعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بالإسكندرية عند اجتياز اختبارات القبول التي تعقد على مرحلتين:

1- المرحلة الأولى تضم اختبارات القبول الشخصية التي تعقد بمقر كلية السياحة والفنادق.

2- المرحلة الثانية يلزم بها اجتياز تدريب لمدة أسبوع على الأقل بمطاعم شركة «أمريكانا».

طبيعة الدراسة ببرنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق

أوضحت كلية السياحة والفنادق والتعليم التبادلي، أن المحاضرات النظرية في البرنامج تعقد يوما واحدا أسبوعيا في الكلية أما عن المقررات التطبيقية والفنية يتم دراستها من خلال التدريب والعمل 5 أيام أسبوعيا.

مميزات برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق

يحصل الطالب على مميزات عديدة عند الالتحاق بالبرنامج مثل الحصول على شهادة بكالوريوس معتمدة في الإدارة وتشغيل المطاعم من كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية والعمل خلال سنوات الدراسة الأربعة براتب شهري 1700 جنيه وزيادة سنوية وحوافز، بالإضافة إلى الحصول على شهادات خبرة من شركة أمريكانا لفترة العمل بسلاسل مطاعم شهيرة حيث يقوم الطالب بالعمل كل سنة في سلسلة مطاعم مختلفة، ويوفر البرنامج فرصة عمل للطلاب.