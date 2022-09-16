أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16-9-2022 في مصر.. كيلو البانيه بـ80 جنيها

مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يفضل العديد من الأطفال والطلاب تناول مشتقالت الدواجن بأنواعها، خاصة البانيه، وتحضره الأمهات لصغارها في «اللانش بوكس» الخاص بهم، لذا يكثر البحث خلال تلك الأيام عن أسعار الدواجن في الأسواق المحلية.

وفي هذا الصدد، ترصد بوابة «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر، بجميع مشتقاتها في الأسواق، وذلك وفق جولة أجرتها الوطن، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك استقرارًا في أسعار الدواجن، وجاءت كما يلي:

- سجل سعر كيلو الدواجن من النوع الساسو نحو 39 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة الواحدة بين 62 و85 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة نحو 32 جنيهًا.

وتراوح سعر الفراخ البيضاء بين 35 و38 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر الفرخة البالغة نحو 2 كيلو ونصف إلى 80 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

وعن أسعار الدواجن من النوع البلدي، فقد سجل سعر الكيلو في الأسواق اليوم بين 52 و56 جنيهًا للعتاقي، وتصل لـ58 جنيهًا بالنسبة للدواجن من النوع البدارة.

وتراوح سعر الفرخة من النوع البلدي بين 80 و110 جنيهات، وفقًا للوزن.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

سجل اليوم سعر كيلو البانية بين 75 و80 جنيهًا.

وبلغ كيلو الأجنحة 25 جنيهًا.

وبلغ سعر الأوراك بين 35 و38 جنيهًا، والكبد والقوانص بين 38 و40 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض من النوع البلدي والأحمر والأبيض اليوم الجمعة، بين 73 و75 جنيهًا، وتراوح سعر الكرتونة في المزراع نحو 66 جنيهًا للبيض من النوع الأبيض، و67 جنيهًا للبيض من النوع الأحمر.