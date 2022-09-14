أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14-9-2022 في مصر.. الساسو بـ39 جنيها

سجلت قيمة اللحوم البيضاء حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، إذ تحظى أسعار الدواجن بكافة مشتقاتها على اهتمام قطاع عريض من المواطنين وتحديدًا السيدات اللاتي يتابعن الأسعار وتحديدًا البلدي والبيضاء لأهميتها في البيوت المصرية، والفوائد المختلفة التي تمدها للجسد.

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن بأنواعها المختلفة في الأسواق وفق الجولة التي تقوم بها في المحلات صباحا وذلك على النحو التالي:

سعر الدواجن الساسو

وصلت قيمة كيلو الدواجن الساسو اليوم الأربعاء نحو 39 جنيها ووصل سعر الفرخة بين 60 جنيها حتى 90 جنيها.

سعر الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة 32 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 35 جنيها و38 جنيها حيث وصل سعر الفرخة الواحدة 80 جنيها باختلاف الوزن، بحسب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

سعر الفراخ البلدي

وعن أسعار الدواجن البلدي، فوصل سعر الكيلو من الفراخ البلدي 50 جنيها للعتاقي و58 جنيها للبدارة، وتراوح سعر الفرحة البلدي بين 80 جنيها و110 جنيهات.

سعر البانيه في الأسواق

بين 80 جنيها حتى 88 جنيها، تراوح سعر كيلو البانية في المحلات.

سعر البط اليوم

وصل سعر أجنحة الدجاج 28 جنيها، فيما تراوح سعر كيلو البط بين 55 جنيها و65 جنيها.

سعر البيض اليوم

وفي الأسواق اليوم الأربعاء 14 سبتمبر تراوح سعر كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض في الأسواق بين 72 جنيها و75 جنيها، حيث أن سعر كرتونة في المزراع سجل 66 جنيها للبيض الأبيض و67 جنيها للبيض الأحمر ليصل للمستهلك بهذا السعر وسجل سعر البيضة الواحدة بين 2.15 جنيه حتى 2.50 جنيه.