أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-9-2022 في مصر

حالة من الاستقرار الطفيف تشهدها أسعار الدواجن في الأسواق المحلية؛ إذ يتراوح سعر الكيلو من الدواجن البيضاء بين 38 و40، في حين تتراوح الأسعار في الدواجن البلدي بين 52 و56.

وترصد بوابة «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الدواجن اليوم الخميس، بجميع مشتقاتها في الأسواق، وذلك وفق جولة أجرتها الوطن، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

- سجل سعر كيلو الدواجن من النوع الساسو نحو 39 جنيهًا، وتراوح سعر الفرخة الواحدة بين 62 و85 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة نحو 32 جنيهًا، وتراوح سعر الفراخ البيضاء بين 35 و38 جنيهًا للكيلو، كما وصل سعر الفرخة البالغة نحو 2 كيلو ونصف إلى 80 جنيهًا، وفق تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

سعر الفراخ البلدي

وعن أسعار الدواجن من النوع البلدي اليوم، فقد سجل سعر الكيلو بين 52 و56 جنيهًا للعتاقي، وتصل لـ58 جنيهًا بالنسبة للدواجن من النوع البدارة، في حين تراوح سعر الفرخة من النوع البلدي بين 80 و110 جنيهات، وفقًا للوزن.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

سجل اليوم سعر كيلو البانية بين 75 و80 جنيهًا، فى حين بلغ كيلو الأجنحة 25 جنيهًا، والأوراك تراوح سعرها بين 35 و38 جنيهًا، والكبد والقوانص بين 38 و40 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

وفي الأسواق اليوم الخميس، تراوح سعر كرتونة البيض من النوع البلدي والأحمر والأبيض، بين 73 و75 جنيهًا، وتراوح سعر الكرتونة في المزراع نحو 66 جنيهًا للبيض من النوع الأبيض، و67 جنيهًا للبيض من النوع الأحمر، ليصل للمستهلك بالسعر ذاته.