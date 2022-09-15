وزير القوى العاملة يوافق على صرف تعويضات «حرب الخليج» لـ8 حالات

عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، أول اجتماع مع اللجنة العليا لتعويضات حرب الخليج، بعد قراره بتشكيلها، برئاسة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

تأجيل صرف التعويضات لـ8 حالات

وناقش الاجتماع، الدراسة التي تمت من قبل اللجنة لـ17 حالة تقدمت بأوراقها للحصول على التعويضات، إذ جرى الموافقة على الصرف لـ8 حالات، وإرجاء الصرف لـ8 آخرين لاستيفاء الأوراق المطلوبة، وحالة واحدة تم رفضها نظرا لسابقة الصرف.

ووجه الوزير، اللجنة بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات للمستحقين؛ لإيصال الحقوق لأصحابها.