عضو «صحة الشيوخ»: المبادرات الرئاسية قللت انتشار الأمراض المزمنة

قال الدكتور محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المبادرات الرئاسية الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية أمنت حياة جموع الشعب المصري من خطر انتشار الأمراض المزمنة، وخاصة أمراض الضغط والسكر، والتي كشفت تقارير المبادرات الصحية التي نفذتها الدولة عن تزايد أعداد الإصابة بها خلال السنوات الأخيرة.

حملة 100 مليون صحة

وأوضح «البدري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حملة 100 مليون صحة ساهمت بشكل كبير في الكشف عن الأمراض المزمنة لدى المواطنيين وكشفت التقارير الإحصائية للحملة عن رصد نسبة إصابات كبيرة بهذه الأمراض، لاسيما الضغط والسكري، مشيرًا إلى أن المرضى يحصلون على العلاج مجانًا من خلال هذه المبادرات.

برامج علاجية

وتطرق عضو لجنة الصحة بالشيوخ للحديث عن مبادرة الأم والجنين والتي انطلقت في مارس 2020 للعناية بصحة الأم ورضيعها والكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، موضحًا أنها في غاية الأهمية و جاءت لتأمين حياة الأطفال خاصة حديثي الولادة من أي أمراض خاصة الأمراض المزمنة التي يولد الأطفال بها، ويصعب معالجتهم خلال سنوات عمرهم الأولى.

وثمن الجهد المبذول من قبل القيادة السياسية على مدار السنوات في توفير برنامج علاجية متكاملة تحافظ على صحة المواطن المصري، مطالبًا بدفع عجلة مشروع التأمين الصحي الشامل وسرعة تطبيقه بجميع محافظات الجمهورية ليرى العالم ما حققته الدولة من إنجازات عملاقة تجاه المنظومة الصحية التي تخدم المواطنين.