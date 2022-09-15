تفاصيل مصرع طفل وإصابة 19 شخصا في حادث سير بكفر الشيخ.. «كانوا رايحين مصيف»

شهد الطريق الدولي الساحلي، في مدخل مدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، حادثا مروريًا مروعا، صباح اليوم الخميس، أسفر عن مصرع طفل وإصابة 19 شخصا.

البداية كانت مع استقلال 20 راكباً بينهم 5 أطفال، لـ سيارة ميكروباص في طريقهم إلى مدينة بلطيم لقضاء نزهة؛ إلا أن القدر كان له رأي آخر، إذ اصطدمت سيارة ربع نقل بسيارتهم من الخلف، لتتحول فرحة الأطفال وأولياء أمورهم الذين كانوا يستقلون معهم السيارة بالذهاب إلى المصيف إلى بكاء ونحيب وبدلاً من الذهاب إلى شاطئ البحر ذهبوا إلى مستشفى بلطيم النموذجي ومستشفى برج البرلس المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما نقل جثمان طفل إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إشارة بوقوع حادث مروري مروع على الطريق الدولي الساحلي، في مدخل مدينة بلطيم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل بها من الخلف، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 19 شخصا، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجي ومستشفى برج البرلس المركزي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مستشفى بلطيم النموذجي ومستشفى برج البرلس المركزي لمتابعة الحادث، والوقوف على أسبابه، والذي تبين أن الحادث جاء نتيجة تصادم سيارة ربع نقل، بأخرى ميكروباص كان يستقلها أقارب لقضاء نزهة بمصيف بلطيم، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وبسؤال أسر الضحايا اتهمت «م.ح.م.أ»، 38 عاماً، ربة منزل، وتُقيم بمحافظة الجيزة، قائد السيارة ربع نقل «ع.أ.إ.أ»، 25 عاماً، ويُقيم بالنوبارية في محافظة البحيرة، بالتسبب في وفاة طفلها «ع.ا.ي.ز»، 4 أعوام، كما اتهم «ا.ح.ط.أ»، 25 عاماً، عامل، ويُقيم بمدينة قطور في محافظة الغربية نفس السائق بالتسبب في إصابة طفلته «ل.ا.ح.ط.أ»، 3 أعوام.

ووفق التحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية، ومن خلال سؤال الضحايا تبين أن قائد السيارة الربع نقل المذكور اصطدم بسيارته سيارة ميكروباص كان يستقلها المصابون عندما كانوا متوجهين لقضاء نزهة بمصيف بلطيم، ما أدى إلى انقلاب السيارة ووقوع الحادث المروع المذكور.

ضبط سائق السيارة الربع نقل

حُرر بذلك المحضر رقم 18312 لسنة 2022م جنح مركز شرطة البرلس، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي قائد السيارة الميكروباص والسيارة الربع نقل لمخالفتهم تعليمات وقانون المرور، تمهيداً لاستقرار حالتهم لعرضهم على جهات التحقيق.