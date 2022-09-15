مصرع مواطن وإصابة 19 على الطريق الدولي في كفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي، في مدخل مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حادث تصادمٍ مروع أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 19 آخرين.

ودفع مرفق إسعاف كفر الشيخ بعددٍ من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، ورفع مستشفيا البرلس المركزي، وبلطيم النموذجي حالة الطوارئ؛ لاستقبال مصابي الحادث.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ إخطارًا، من مأمور مركز شرطة البرلس بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي الساحلي، في المنطقة الرابطة مع رافد الطريق الدولي الساحلي، بمدخل مدينة بلطيم؛ أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 19 بإصابات مختلفة.

رفع حالة الطوارئ في المستشفيات

وأعلن مستشفى بلطيم النموذجي حالة الطوارئ عقب وصول إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بوقوع الحادث، وكذا مستشفى برج البرلس، ويجرى الآن فحص المصابين والتعامل معهم من قِبل الفرق الطبية، وتنوعت الإصابات في ذلك الحادث؛ لتقوم الأطقم الطبية بإجراء الفحوصات والأشعات اللازمة للمصابين.