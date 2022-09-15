برنامج اللغة الإنجليزية باقتصاد وعلوم سياسية الإسكندرية.. اعرف موعد التقديم

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسة بالإسكندرية، اليوم، عن فتح باب تقديم الأوراق ببرنامج اللغة الإنجليزية بالكلية، بدءا من يوم الأحد الموافق 18 من سبتمبر الجاري.

وتابعت الكلية في بيانها عبر موقعها الرسمي، أن الطالب يدفع مبلغ 2200 جنيه عند تقديم الأوراق وهو جزء من القسط الأول للمصروفات ويجرى استكمال باقي المصروفات في الأسبوع الأول من الدراسة بعد تسجيل المقررات الدراسية، موضحة عن الأوراق المطلوبة للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية وهي:

1- أصل شهادة الثانوية العامة، بالإضافة الى ختم على الصورة وختم الشعار أسفل الشهادة.

2- بطاقة الترشيح للكلية الخاصة بالطالب.

3- أصل شهادة الميلاد الحديثة بالعلامة المانية.

4- عدد 6 صور شخصية 406 خلفية بيضاء وعليها اسم الطالب والرقم القومي.

5- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب «الأصل للاطلاع»

6- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر «الأصل للاطلاع»

7- نموذج 2 جند «للطلاب الذكور».

8- نموذج 6 أو 7 جند «للطلاب الذكور».

9- مبلغ لا يقل عن 2200 جنيها بالفيزا وذلك لسداد «الكشف الطبي. الملف والرسوم الدراسية»

متطلبات الالتحاق ببرنامج اللغة الإنجليزية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بالإسكندرية

كشفت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية عن إمكانية التحويل من الكليات المناظرة حيث يسمح للطلاب المقبولين في الكليات المناظرة بالجامعات الحكومية التقدم بطلب الالتحاق بالبرنامج، على أن يستوفي الطالب الشروط التالية:

- أن يكون الطالب مقبولا بالفعل في إحدى الكليات المناظرة أو حاصلا على الحد الأدنى لدرجات القبول بقطاع الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

- التوقيع على إقرار بأن انضمامه للبرنامج يعني ضرورة استمراره في البرنامج طوال سنوات الدراسة بالكلية، ولا

- ويحق للطالب التحويل إلى برنامج الدراسة باللغة العربية ودفع رسم التحويل الخاص بالبرنامج وقدره خمسة آلاف جنيه، على أن يتم دفعها أثناء تقديم أوراق الالتحاق بالبرنامج.

المصروفات الدراسية الخاصة ببرنامج اللغة الإنجليزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وبينت كلية الاقتصاد والعلوم السياسة عن تكلفة الساعات المعتمدة التي تبلغ 385 جنيها للساعة، ويتم دفع المصروفات الدراسية على قسطين القسط الأول: 17 ساعة معتمدة لمقررات الفصل الدراسي الأول بالإضافة إلى المصروفات الإدارية للبرنامج والمصروفات الدراسية الأساسية حوالي «10 آلاف جنيه»، على أن يكون القسط الثاني: 17 ساعة معتمدة لمقررات الفصل الدراسي الثاني «حوالي 7 آلاف جنيه».

اللغة الإنجليزية شرط أساسي للالتحاق بالبرنامج

وبحسب بيان كلية الاقتصاد و العلوم السياسة بالإسكندرية لا يوجد امتحان قبول للالتحاق بالبرنامج، والحد الأدنى لدرجة الطالب في اللغة الإنجليزية شرط أساسي للالتحاق بالبرنامج على أن يكون الحد الأدنى للغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى: 40 درجة، بينما كلغة أجنبية ثانية يلزم مجموع 32 درجة.