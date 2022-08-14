«آداب عين شمس» تكشف عن 4 برامج دراسية جديدة بنظام الساعات المعتمدة

قالت الدكتورة حنان كامل، القائم بأعمال كلية الآداب في جامعة عين شمس، إنّ الكلية أعلنت عن 4 برامج دراسية جديدة بنظام الساعات المعتمدة، مشيرةً إلى أنّ الكلية تضم نحو 14 قسما، تخص اللغات، والأقسام العملية والأقسام النظرية، كما جرى استحداث برامج جديدة من أهمها نظم المعلومات الخاصة بقسم الجغرافيا وهو الجيوماتكس، الذي يقوم على تقنية المعلومات المكانية لتخريج أخصائي مساحة واخصائي تحليل وبرمجة مكانية، وأخصائي نظم ومعلومات جغرافية.

وأشارت إلى أنّ من البرامج الجديدة «قسم الدراسات الإنجليزية البينية»، حيث يدخل في كل المجالات مثل علوم الفضاء والإعلام والإرشاد السياحي، ويكون الخريج مؤهل تماما للتعامل باللغة بالإنجليزية، وهناك برنامج آخر للغة الهندية.

7 أقسام لغات في الجامعة

وأضافت كامل في حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «لدينا نحو 6 أو 7 أقسام تقدم اللغات، وباقي أقسام الكلية بها لغة ثانية مثل الإيطالية والإسبانية والألمانية، كما تدرس اللغة الإنجليزية في كل أقسام الكلية».

وتابعت القائم بأعمال كلية الآداب في جامعة عين شمس: «الفرع العملي والتطبيقي متوافر في عدد من الأقسام، مثل الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية، وقسم المكتبات، والدراسة به عملية وتتوافق مع رؤية مصر 2030 لأنه يقوم على البرمجة والتحول الرقمي وتطبيقات الحاسب الآلي».

وأشارت الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال كلية الآداب في جامعة عين شمس، إلى أنّ نظم المعلومات تقوم على البرمجة، وبالنسبة إلى قسم المكتبات، فمنذ أنشئ تقوم مقرراته على البرمجة والخريج المبرمج ومؤرشف مبرمج.

توجه الجامعة مؤخرا

ولفتت حنان كامل، إلى أنّ قسم الدراما والنقد المسرحي من أهم الأقسام بالكلية، حيث تنفرد به الكلية، ويدرب الطلاب على الإعداد وتأليف الحوارات وتقديم نصوص مسرحية، إلى جانب الأقسام النظرية العادية التي تهذب النفس والروح مثل الفلسفة وعلم الاجتماع.

وأكدت أنّ التوجه في الآونة الأخيرة، هو تأهيل الطلاب للحصول على فرص عمل من خلال البرامج الجديدة التي تدرس لهم وفقا لاحتياجات سوق العمل، ثم يتم التواصل مع جهات التوظيف، لإعادة تصحيح المسار إذا كان هناك خلل معين، لأن الجمهورية الجديدة بحاجة إلى كفاءات وشخصيات مؤهلة.