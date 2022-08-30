«طب سوهاج» تعلن فتح باب التقدم للبرنامج التكاملي بنظام الساعات المعتمدة

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة، بالنظام التكاملي والساعات المعتمدة بمصروفات بكلية الطب.

اعتماد البرنامج العام الماضي

وقال رئيس جامعة سوهاج إن هذا البرنامج تم اعتماده بالقرار الوزاري الصادر من وزير التعليم العالي العام الماضي، موضحا أنه برنامج مميز يوفر بيئة تعليمية داعمة للطلاب الملتحقين به، حيث يتم اختيار نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتدريس في البرنامج من الحاصلين على دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بهدف تطبيق الإستراتيجيات الحديثة في التدريس والتعلم والتقويم.

قبول الطلاب في البرنامج

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج يقبل الطلاب المرشحين من خلال مكتب التنسيق للالتحاق بكلية طب سوهاج، أو بكليات الطب الأخرى وليس لهم فرصا في التحويل لكلية طب سوهاج، عن طريق تقليل الاغتراب بمنظومة التحويل الإلكتروني، أو من بين الطلاب الملتحقين بكليات الصيدلة حسب قواعد المجلس الأعلى للجامعات.

التعلم في مجموعات صغيرة

وأشار الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، إلى أن البرنامج يوفر فرصة للطلاب الملتحقين به لاختيار من يقوم بالتدريس لهم، وذلك من بين قائمة من أعضاء هيئة التدريس تقوم إدارة البرنامج بإعلانها عند بداية تسجيل المقررات الدراسية «البلوكات»، كما تعطي للطلاب أيضا فرصة للتعلم في مجموعات صغيرة وفي بيئة تعلم مثالية، مضيفا أنه تم تجهيز قاعات التدريس ومعامل التدريب العملي والإكلينيكي المكيفة بكافة الاحتياجات، من أجهزة ومعدات وكيماويات، والمعتمدة على الرقمنة في كافة الأنشطة التعليمية واللوجستية، مثل تسجيل حضورهم من خلال نظام الباركود.

وأضاف الدكتور صلاح رشدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الملتحقين بهذا البرنامج سيتلقون تعليمهم من خلال منظومة منصة «ثينكي» المدعومة من بنك المعرفة المصري، والتي توفر لهم بيئة تعليمية رقمية تفاعلية يستطيعون من خلالها التواصل مع أعضاء ومعاوني هيئة التدريس على مدار الساعة، كما يمكنهم من خلالها تنفيذ تكليفات دورية بنظام التقويم التكويني، الذي يزيد من استيعابهم لمجموعة المعارف والمهارات المكونة لنواتج التعلم المستهدفة منهم خلال فترة الدراسة لدرجة البكالوريوس.

تفاصيل البرنامج الجديد

وأضاف وكيل الكلية، أن البرنامج الجديد يهتم بتعريض منسوبيه من الطلاب للتدريب الإكلينيكي المبكر بمنظومة المستشفيات الجامعية منذ الأسبوع الأول للدراسة، كما سيتم اتباع نظام لتبادل الزيارات التعليمية والتدريبية مع البرامج المثيلة بكليات الطب الأخرى بالجامعات الحكومية المصرية، مثل «طب قصر العيني والمنصورة والإسكندرية»، وذلك لإكساب الطلاب المزيد من المهارات وتبادل الخبرات، والتقليل من الجانب النظري القائم على التلقين والحفظ.

كما أكد وكيل الكلية أنه ستزيد فرص التحاق منسوبي هذا البرنامج للعمل في المستشفيات الجامعية كأطباء مقيمين بعد التخرج، من منطلق انخراطهم في منظومة تعتمد على إكسابهم المزيد من المهارات العملية والإكلينيكية.