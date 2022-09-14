مصاريف الجامعة العربية المفتوحة 2022.. الرسوم بنظام الساعات المعتمدة

ترتفع عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، من قبل طلاب​ شهادة الثانوية العامة، عن مصاريف الجامعة العربية المفتوحة، التي تتيح للطلاب دراسة 6 تخصصات مختلفة، وهي إدارة الأعمال وكلية دراسات الحاسوب، واللغات، والإعلام والاتصال الجماهيري، والتصميم الجرافيكي وتكنولوجيا الوسائط المعتمدة، وكلية التربية.

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التعليمية، مصاريف الجامعة العربية المفتوحة 2022، وفق الموقع الرسمي للجامعة، في السطور التالية:

مصاريف الجامعة العربية المفتوحة 2022

وبحسب ما ذكر على موقع الجامعة العربية المفتوحة، فإن قيمة الرسوم الدراسية تكون بنظام الساعات المعتمدة، حيث يتم احتساب المصروفات الدراسية، حسب عدد الساعات المعتمدة التي يقوم الطالب بتسجيلها، ويضاف إليها تكلفة الكتب التعليمية.

وتصل تكلفة الساعة المعتمدة الواحدة في الجامعة العربية المفتوحة 623 جنيها.

ويضاف رسوم اختبار تحديد المستوى قيمتها 50 دولارًا أمريكيًا، تدفع مرة واحدة غير قابلة للاسترداد.

ورسوم القبول في الفصل الواحد 2000 جنيه مصري.

مع العلم أن قيمة الرسوم ثابتة سواء للطلاب المصريين أو الدوليين، حيث إن الجامعة غير ربحية، تهدف إلى نشر المعرفة وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع شرائح المجتمع، فضلا عن أنها تتيح عددا من المنح الدراسية والمساعدات المالية للطلاب.

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعة لطلاب الثانوية العامة

ويقوم طلاب الثانوية العامة بتقديم المستندات الآتية:

- أصل الشهادة الثانوية

- أصل شهادة الميلاد

- تقديم 2 صورة شخصية للطالب.

- بالنسبة للطلاب الذكور يتم تقديم استمارة 2 و6 جند.

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعة لطلاب الدبلومة الأمريكية:

أما طلاب الدبلومة الأمريكية فيتم تقديم المستندات الآتية:

- أصل السات موثق من الايمدايست ثم الخارجية المصرية.

- أصل بيان درجات للصفوف 10، 11، 12، موثق ومصدق بجميع الأختام.

- أصل التسلسل الدراسي من الصف الأول حتى الثاني عشر موثق من الإدارة التعليمية.

- أصل شهادة الميلاد.

- تقديم 2 صورة شخصية للطالب.

- بالنسبة للطلاب الذكور يتم تقديم استمارة 2 و6 جند.

- صورة من إفادة التعليم الخاص.

- شهادة نجاح اللغة العربية والتربية الدينية.