وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير المستشفى العسكري العام للعائلات بغمرة

افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعمال رفع كفاءة وتطوير المستشفى العسكري العام للعائلات بغمرة، بعد تطويره وفقاً لأحدث النظم الطبية العالمية، وذلك برفقة الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح/ أحمد الصيفي رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة، التي كان لها أكبر الأثر فى تحويل رفع الكفاءة والتطوير والتحديث إلى واقع ملموس بمستشفيات القوات المسلحة، امتد إلى جميع الجوانب الطبية والإدارية للمستشفيات، مشيرا إلى مدى الجاهزية والاستعداد العالي لكل إدارات هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، لتنفيذ كل المهام التي توكل إليها.

وقدم اللواء طبيب هشام الششتاوي مدير إدارة الخدمات الطبية، عرضا تناول شرحا تفصيليلاً للمستشفى، وكل الجوانب الإنشائية والطبية المتطورة به، التي روعى فيها إتباع أحدث النظم الطبية، وذلك بعد أن جرى رفع كفاءته الطبية والإدارية، وتزويده بأحدث الأجهزة والمنظومات الطبية.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة، فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشئون المعنوية، تناول أعمال رفع الكفاءة والتطوير للمستشفى، وما يقدمه من خدمة طبية مميزة للقطاعين العسكري والمدني.

وأجرى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، جولة تفقدية للمستشفى شملت أقسام الاستقبال والطوارئ ورعاية الطوارئ، وقسم الغسيل الكلوي وغرف إقامة المرضى، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي وقسم القلب والقسطرة، ووحدة الرعاية المركزية وجناح العمليات.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات لتقديم خدمات طبية متميزة، مشيدا بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التأمين الطبي من تحديث وتطوير لتلبية المتطلبات والاحتياجات الطبية اللازمة، لتظل القوات المسلحة قادرة على الوفاء بالمهام المكلفة بها.

حضر مراسم الافتتاح، عددا من قادة القوات المسلحة.