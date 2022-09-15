اعتماد تشكيل لجان الكنترول بـ«صيدلة سوهاج» لامتحانات الفصل الصيفي

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الثاني لمجلس كلية الصيدلة، واجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية رقم «21».

الموضوعات المطروحة بالاجتماع

أوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج في بيان، أن اجتماع مجلس الكلية ناقش عددا من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، والتي تضمنت مناقشة اعتماد لجنة المصححين والممتحنين للمقررات الدراسية بالفصل الصيفي «فارم دي جينرال»، وبرنامج الصيدلة الاكلينيكية للعام الجامعي الحالي، وكذلك اعتماد جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الصيفي.

وتابع: «جرى الموافقة على نظام امتحانات الفصل الصيفي لتكون بالنظام الورقي، وذلك لطلاب برنامج الصيدلة الاكلينيكية، وبرنامج بكالوريوس الصيدلة للعام الجامعي السابق»، مضيفاً أنه تم الموافقة على تشكيل لجنة تصحيح امتحانات وتدريس مقررات الفصل الدراسي الثاني لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية، وأيضاً الموافقة على تشكيل كنترول امتحانات الفصل الدراسي الصيفي واعتماد لجنة الإعداد له، إلى جانب هذا تم الموافقة على اعتماد تشكيل مجلس قسم الميكروبيولوجي والمناعة، وذلك لوجود مشرف على القسم بدرجة أستاذ.

تشكيل لجنة رصد الدرجات

من جانبه، قال الدكتور محمد صلاح، إن اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية ناقش مقترح اعتماد تشكيل لجنة رصد الدرجات للفصل الدراسي الثاني، والفصل الصيفي لبرنامج الصيدلة الاكلينيكية، كما تم الموافقة على إعفاء الطلاب الثلاثة الأوائل لكل مستوى، من إجمالي قيمة رسوم الساعات المعتمدة، طبقاً للائحة الإدارية والمالية لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، وذلك بنسبة خصم 30% للأول، و25% للثاني، و20% للثالث.

حضر الاجتماع الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الأمير المشرف على قسم الصيدلانيات والصيدلة الاكلينيكية، والدكتور ممدوح فوزي المشرف على قسم الكيمياء الصيدلية، والدكتورة ندا عبد المحسن المشرف على قسم الميكروبيولوجي، والدكتورة منال عبد الجواد مدير عام الصيدلية بالمستشفى الجامعي، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.