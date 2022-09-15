اعتماد أول معمل للتبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اعتماد معمل التبريد والتكييف وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية التكنولوجيا والتعليم، من قبل المجلس الوطني للاعتماد «ايجاك»، حيث تم تقييمه طبقاً للمواصفة الدولية «ISO/IEC 17025:2017»، والذي يمثل تفعيلاً لما تتخذه الجامعة في فعاليات البحث العلمي وربطه بالاحتياجات المجتمعية، وذلك اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

تأهيل معامل البحث العلمي

وأكد رئيس الجامعة، أن هناك توجهاً من القيادة السياسية بتأهيل معامل البحث العلمي بالجامعات المصرية لتكون نموذجًا يحتذى به عالمياً، من خلال وحدة إدارة تأهيل معامل الجامعات المصرية للاعتماد الدولي بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والتي تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني والمادي للعديد من المعامل بالجامعات المصرية لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولي.

قرار الاعتماد

وأضاف الدكتور محمود سالم المدير التنفيذي للمشروع بجامعة سوهاج، أنه تم اعتماد المعمل بناءاً علي قرار اللجنة المستقلة للاعتماد، وذلك في قياس وحساب استهلاك الطاقة للثلاجات المنزلية، وتم استخراج شهادة الإعتماد بعد اعتمادها من وزير التجارة والصناعة.