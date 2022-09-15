أسعار الشنط بمعارض أهلا مدارس في المحافظات.. تخفيض يصل لـ 40%

يسعى أولياء الأمور إلى معرفة أسعار شنطة المدارس في معارض أهلا مدارس بمختلف المحافظات، ويأتي ذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، إذ شهدت الأيام الماضية افتتاح العديد من المعارض بالتعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية.

خفض أسعار شنطة المدارس في معارض أهلا مدارس بالمحافظات

وتنخفض أسعار شنطة المدارس في معارض أهلا مدارس في المحافظات بنسبة 40% مقارنة بالأسعار في الأسواق المحلية والمولات التجارية، كما أنها تتمتع بذات الجودة في التصنيع، وجاء ذلك طبقا لقرار الغرف التجارية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

أسعار شنطة المدارس في معارض أهلا مدارس بالمحافظات

وجاءت أسعار الشنط المدرسية بنسب متفاوتة طبقا للحجم كالآتي:

- شنط الحضانة يصل سعرها من 50 :65 جنيها

- شنطة المراحل الابتدائية الأولي من 75:50 جنيها

- الأكبر حجماً لنفس الخامات من 95:80 جنيها.

- شنط الصف الرابع فيما فوق من 100 إلى 135 جنيها

- شنط اللابتوب بـ 250 جنيها.

أسعار المستلزمات الدراسية في معارض أهلا مدارس بالمحافظات

فيما جاءت أسعار المستلزمات الدراسية الأخرى بمعارض أهلا مدارس في المحافظات طبقا لقرار الغرف التجارية كالآتي:

- تي شيرت مدارس ملون من 40 : 100 جنيه.

- بنطلون مدارس ملون من 50 : 100 جنيه.

- بنطلون جينز من 100 :175 جنيها.

- كوتشي أنواع مختلفة من 75 : 200 جنيه.

- قميص مدارس من 75 : 150 جنيها.

وأسعار الأدوات المدرسية كالآتي:

- علبة قلم رصاص من 12 : 22 جنيها.

- كشكول 60 ورقة باكو شعبي بـ50 جنيها

- كشكول 60 ورقة باكو لوكس من 55 : 65 جنيها