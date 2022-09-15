مدبولي: مشروعات تنمية الساحل الشمالي تسهم في استيعاب الزيادة السكانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية المشروعات الجاري تنفيذها لتنمية الساحل الشمالي، وإنشاء مدن عمرانية حضارية مُخططة، تُسهم في استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرصٍ مختلفة للاستثمار، إلى جانب الهدف الأهم المُتمثل في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا أنّ ما تحقق في تلك المنطقة خلال الفترة القصيرة الماضية إنجاز بكل المقاييس، مشيرا إلى أنّ الدولة مستمرة في تنفيذ المخططات التنموية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتنمية الساحل الشمالي، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشؤون الفنية.

مشروعات لتنمية مدينة العلمين الجديدة

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، وما يتم تنفيذه حاليًا من مشروعات تنموية وخدمية في إطار خطة الدولة لتنمية هذه المدينة؛ لتكون مدينة مُستدامة، تعمل على مدار العام، لذا تتعدد بها الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء السياحية أو الصناعية أو التجارية، وغيرها.

الجزار: الدولة تخطط للاستفادة من الساحل الشمالي

واستعرض الوزير موقف تنفيذ الأعمال بالمنطقة الشاطئية، وكذا المنطقة الجنوبية، وموقف توصيل المرافق للمشروعات المختلفة، كما تم استعراض خطط الدولة المختلفة للاستفادة من منطقة الساحل الشمالي بوجهٍ عام، وتحقيق التنمية بها، في إطار خطط زيادة الرقعة المعمورة، وتأهيلها بالسكان.