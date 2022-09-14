مجلس الوزراء: عقد المؤتمر الاقتصادي نهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، عقد على مدار اليومين الماضيين، اجتماعين من أجل التحضير للمؤتمر الاقتصادي المرتقب، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المؤتمر سيكون على مدار 3 أيام وبه عدة جلسات، وجرى تخصيص كل يوم لشق معين حتى نصل لخريطة «اقتصاد مصر» بالتوصيات التي ستنتج عن المؤتمر الاقتصادي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على قناة «صدى البلد».

تجهيز ورقة لكيفية الارتقاء بالقطاع الصناعي

وأضاف «سعد»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، فضل البدء بالاجتماع مع اتحاد الصناعات لما توليه الدولة لهذا القطاع من أهمية، إذ طلب منهم خلال الاجتماع تجهيز ورقة لكيفية الارتقاء بالقطاع الصناعي وستجري مناقشتها خلال المؤتمر، بينما الاجتماع الثاني كان اليوم، وكان حكوميا بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لمراجعة الأفكار المختلفة المقررة مناقشتها خلال المؤتمر أي الملامح الأولية وأي جلسات ستعقد وعناوينها، فالدولة تسابق الزمن من أجل عقد المؤتمر الاقتصادي في أسرع وقت.

المؤتمر الاقتصادي قد يعقد نهاية الشهر الجاري

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي قد يعقد أواخر الشهر الجاري أو مطلع شهر أكتوبر، إذ أن الدولة المصرية بكل أجهزتها تؤكد أن القطاع الصناعي له أهميته ومستعدين للاستجابة لكل مطالب رجال الصناعة وتقديم الحوافز والدولة قدمت العديد من الحوافز، ونشهد استثمارات لشركات أجنبية جرى الإعلان عنها مؤخرًا، «أعتقد الدولة قدمت الكثير والفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الأجنبية».