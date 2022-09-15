«صحة الدقهلية»: نبحث خفض معدل الولادة القيصرية إلى 60% خلال 3 أشهر

عقدت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم، تحت إشراف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اجتماعاً تنسيقاً لرؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات التابعة للمديرية وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الصحة بالعمل على تقليل الزيادة غير المبررة في معدلات الولادات القيصرية، وتنفيذ خطط وبرامج التوعية والتدريب لخفض معدلات الولادة القيصرية من 72% إلى 60% خلال 3 أشهر؛ وذلك بحضور الدكتور راجح البيه نائب مدير الطب العلاجي والدكتور يحيى رميح استشاري النساء والتوليد.

وأكدت مديرية الصحة بالدقهلية في بيان، أنه تم خلال الاجتماع شرح مفصل حول مقترح مبادرة لدعم الولادة الطبيعية وخفض معدلات الولادة القيصرية، من خلال تدريب الأطباء وأطقم التمريض ونشر التوعية الصحية بين السيدات المتزوجات والمقبلات على الزواج؛ حفاظا على صحة الأم والطفل.

مكين: زيادة معدلات الولادات القيصرية أمر غير مبرر

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، إن تلك الزيادات في أعداد ومعدلات الولادات القيصرية أمر غير مبرر، إذ إن هذه الأعداد الكبيرة من الولادات القيصرية دون مبرر طبي تؤثر مباشرة على صحة الأم والطفل؛ إذ تؤدي لدخول عدد كبير من الأطفال للحضانات وزيادة خطر الإصابة بالتوحد، فضلًا عن ارتفاع معدلات النزيف ما بعد الولادة بالنسبة للأم.

حملة إعلامية مكثفة لتوعية النساء وأزواجهن

وحول آليات تنفيذ المبادرة كشف الدكتور راجح البيه، أنّ الإجراءات تتضمن تنفيذ حملة إعلامية مكثفة لتوعية النساء وأزواجهن، بأضرار الولادة القيصرية - غير المبررة - وخطورتها على الأم والجنين، مع استعراض فوائد ومزايا الولادة الطبيعية. والتحذير من أن الولادة القيصرية قد تعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم في أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل.

ملف «الوطن» حول فوضى الولادة القيصرية

يذكر أن جريدة الوطن فتحت ملف «فوضى الولادة القيصرية»، الأسبوع الماضي، وهو ما كان له ردود فعل واسعة، خاصة أن الملف كشف أن مصر هي الأولى عالميا في إجراء ذلك النوع من الولادة كما أن بورسعيد هي الأعلى في محافظات مصر.