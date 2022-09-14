«الصحة»: الولادة الطبيعية هي الأصل.. ومخاطر القيصرية كثيرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بِاسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك بعض المشكلات مرتبطة بالتكليف نتيجة وجود عجز في بعض التخصصات والاكتفاء في الأخرى، موضحًا: «راجعنا قانون التكليف الذي ينص على أنه أمر جائز لوزير الصحة ويتم وفق احتياج الجهات الطالبة في القانون ومراعاة عدالة التوزيع الجغرافي والاحتياج».

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» من تقديم الإعلامي رامي رضوان، على قناة dmc: «تم عمل دراسة مستفيضة بالوزارة تتعلق باحتياجات مصر من خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي على مدار السنوات الخمس المقبلة فيها كل التخصصات الصحية والطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض العالي والتمريض الفني والفنيين الصحيين».

اللجنة العليا للتكليف

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «بناءً على هذه الدراسة التي تم عرضها في اجتماع اللجنة العليا للتكليف برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة ومجلس النواب وكريم بدر أمين سر اللجنة، وأوصت اللجنة بأن منظومة التكليف مهمة جدا في تطوير احتياجات القطاع الصحي طبقا للاحتياجات الواردة من القطاعات الصحية مع مراعاة عدالة التوزيع الجغرافي في المحافظات المختلفة».

ملف الولادة القيصرية

وفيما يتعلق بملف الولادة القيصرية، قال إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وجّه بوجود حملة توعية للأمهات والأزواج، وخاصة أن الأصل في الولادة أن تكون طبيعية، وأن يعرف الناس ماهية الأضرار المترتبة على اختياراتها والفوائد التي تعود عليها إذا اختارت الولادة الطبيعية، مشيرًا إلى أن حملات التوعية تكون مستمرة خلال الفترة المقبلة.

كما تطرق إلى ملف كورونا، قائلا: إن المؤشرات تنبئ بأن هناك انخفاضا في الإصابات على مستوى مصر والعالم: «التعامل مع الفيروسات يحتاج إلى الحذر، دائما ما نخطط للأسوأ ونتمنى الأفضل».