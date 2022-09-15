منسق منصة السويس للتغيرات المناخية: معارض فنية للتوعية بزيادة عدد الأشجار

نظمت منصة السويس للتغيرات المناخية ضمن مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ، بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة، ندوة بعنوان «الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27» بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالسويس وقد استهدفت الندوة فريق الأطفال ورواد المركز الاستكشافي.

منسق منصة السويس فعاليات المنصة تستهد مختلف الفئات العمرية المجتمع

قالت الدكتورة انتصار الحجازي منسق منصة السويس للتغيرات المناخية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الفاعليات المختلفة للمنصة تستهدف مختلف الفئات العمرية في المجتمع، للتعريف بالتغيرات المناخية وكيفية التكيف والتقليل من آثارها، والتعريف بقضية التغيرات المناخية، التعريف بمؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم وأهدافه والدول المشاركة به من أهم الموضوعات التي يتم تناولها وكذلك عرض كيف يعاني البشر من تغير المناخ وكيفية التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

وأضافت «الحجازي» إنه تم إدارة محاضرة حول ما الذى نستطيع فعله، والتأكيد على أهمية الحد من الاستهلاك ونشر ثقافة إعادة التدوير وتشجيع التوقيع على ميثاق شرف التغيرات المناخية الذي يتضمن «ترشيد استهلاك الطاقة والمياه والغذاء والحفاظ الموارد والتوجه لاستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، أهمية إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، وزراعة الأشجار» وجرى نشر رابط ميثاق شرف التغيرات المناخية على الحضور للتوقيع الإلكتروني.

إقامة معارض فنية للتسويق لمنتجات إعادة التدوير

وتابعت منسق منصة السويس للتغيرات المناخية، أنه تم إجراء جولة داخل المركز ومعرض منتجات إعادة التدوير، وشارك الأطفال بعرض أحد منتجات إعادة التدوير كنشاط صيفي داخل المركز، كما تقرر إقامة معارض فنية للتسويق لمنتجات إعادة التدوير وربطها بسوق العمل والتوعية بضرورة زراعة الأسطح وزيادة عدد الأشجار ومساحة المسطحات الخضراء بالمحافظة والحفاظ عليها مع نشر ثقافة فصل المخلفات من المنبع وتغليظ عقوبات الحرق المكشوف للمخلفات أو إلقائها بغير أماكنها المخصصة وذلك لردع المخالفين للحفاظ على الموارد والبيئة.

وأوضحت: « بالإضافة إلى إقامة معسكرات نظافة بالأحياء وشواطئ السويس العامة بصفة دورية وتفعيل دور أصدقاء البيئة في المشاركة المجتمعية داخل المحافظة».