«المنشآت الفندقية»: إنترنت فائق السرعة وتدريب العمالة قبل مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق تستعد لقمة المناخ في شرم الشيخ، من خلال الحصول على النجمة الخضراء، والعمل بنظام السياحة المستدامة، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من فنادق المدينة، تتميز بالالتزام بالمعايير البيئية، كاشفا عن توفير إنترنت فائق السرعة لضيوف المؤتمر، مع رفع كفاءة المنشآت، وتدريب العاملين بشكل متميز على الالتزام بالمعايير البيئية.

لجان دورية بشكل يومي على فنادق شرم الشيخ

أوضح «عاقل»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «dmc»، أن وزارة السياحة تخصص لجان دورية بشكل يومي على الفنادق، للإشراف على الاستعدادات، وبحث مدى تطبيق المعايير الجديدة، لافتا إلى أن حجز الفنادق خلال الفترة الحالية، من خلال الفنادق مباشرة، أو من خلال الشركة المنظمة للمؤتمر، بالإضافة للحجوزات الشخصية من خلال جهات مشاركة في قمة المناخ.

استعدادات قطاع السياحة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف

كان أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنسيقية لمتابعة استعدادات قطاع السياحة، لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال الخاصة بالتجهيزات والاستعدادات السياحية في هذا الشأن.

سمعة مصر السياحية

وأكد الوزير، أهمية الجهود التي تبذلها الجهات المعنية المختلفة للخروج بالمؤتمر بالشكل الأمثل، مع ضرورة عمل الوزارة كمحفز ورقيب ومنظم لصناعة السياحة، والتأكد من التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية، بضوابط التشغيل، وبمستوى جودة الخدمات المقدمة بها، وذلك حفاظا على سمعة مصر السياحية، ومكانتها بين مصاف الدول السياحية الكبرى، وتحقيقا للمصلحة العامة، لاسيما في ظل أهمية صناعة السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي للبلاد.