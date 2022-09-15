بالأسماء.. إصابة سيدة وطفلتين في حريق منزل بكفر الشيخ

أُصيبت سيدة وطفلتان في حريق منزل، بسبب الغاز، بقرية إصلاح شالما، التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين على الفور إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إشارة بنشوب حريق في منزل بقرية إصلاح شالما، التابعة لمركز سيدي سالم، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحادث، وتمت السيطرة علي الحريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تفاصيل حالة المصابين

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من سومة عبد الفتاح منصور، 60 عاماً، بحروق بنسبة 45%، وروان محمود عبده، 7 أعوام، بحروق بنسبة 45%، وريتال محمود عبده، 4 أعوام، بحروق بنسبة 35%، ويجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات باستقبال المستشفى.