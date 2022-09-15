محمد ثروت يطرح أغنية «هنسيب لمين الغنا» (فيديو)

طرح الفنان محمد ثروت، أغنية جديدة بعنوان «هنسيب لمين الغُنا»، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتطبيق أنغامي، وعدد من المنصات المختلفة.

كلمات وصناع أغنية «هنسيب لمين الغنا»

يشار إلى أن أغنية هنسيب لمين الغُنا من إنتاج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد عبيه، توزيع أحمد أمين، هندسة صوتية وماستر هاني محروس.

وتقول كلمات أغنية هنسيب لمين الغنا لـ محمد ثروت، التي تعبر عن حالة جيل الفنان محمد ثروت من الفنانين، «هنسيب لمين الغنا.. ده إحنا اللي بادعينه.. الفرحة جت عندنا.. والحزن بايعينه.. حضن الحبايب دفا.. واللي مضاقينا اختفى ولا بيننا عايزينه.. إحنا اللي بيحبنا ليلنا.. ونجومه صاحية تغنيلنا.. إحنا اللي بنحب الدنيا وعشان كده كله يجيلنا.. إحنا اللي بيحبنا ليلنا..نسهر وقمره يبصلنا.. أول ما نتجمع ثانية.. بنروق وتخلص مشاكلنا.. الحب عايش هنا..والقلب لسه نضيف.. عايشينها من قلبنا.. ولا خنقة ولا تكتيف الليله متزوقه.. خلونا نفرح بقي ده سهرنا دمه خفيف».

هنسيب لمين الغنا.. الثانية لـ محمد ثروت بعد عودته من الغياب

وتُعد هذه الأغنية هي الثانية للفنان محمد ثروت، بعد عودته للساحة الغنائية مُجددًا، منذ العام الماضي، حيث طرح أغنية يا مستعجل فراقي، قبل عام، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها وتصدرت محركات البحث، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.