«هنسيب لمين الغنا».. الفنان محمد ثروت يعود لجمهوره بأغنية جديدة غدا

يطل المطرب محمد ثروت على جمهوره بأغنية جديدة، غدًا، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تحمل اسم «هنسيب لمين الغنا»، بعد غيابٍ طويل عن مُحبيه.

وطرح محمد ثروت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بوستر أغنيته الجديدة «هنسيب لمين الغنا»، موضحًا أنها ستُطرح غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً عبر يوتيوب، وعدد من منصات الأغنيات المختلفة.

تعرف على صُناع أغنية هنسيب لمين الغنا لـ محمد ثروت

أغنية «هنسيب لمين الغنا»، من إنتاج أحمد ثروت، وكلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، وهندسة صوتية وماستر هاني محروس.

محمد ثروت يتعرض لوعكة صحية في أغسطس

كان الفنان محمد ثروت قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، حيث خضع لعملية جراحية ثانية في القلب، في أغسطس الماضي، بعدما كان قد خضع لجراحة من قبل في شهر يونيو الماضي، حيث حرص نجله أحمد ثروت على طمأنة الجمهور، آنذاك، قائلًا: «ألف حمد لله على السلامة يا حبيبي، ودايما منور حياتنا، ويفضل صوتك مالي علينا الدنيا».

وكان الفنان محمد ثروت قد طرح أغنية يا مستعجل فراقي، العام الماضي، وذلك بعد سنوات طويلة من الغياب، إذ حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها وتصدرت محركات البحث، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت.

تكتب سطر النهاية للأسف منتاش معايا

للأبد فعلا كفاية عليك كده وكفاية جرح وآه

الأمل إن انت تتغير ضعيف والوضع ده بقى شيء سخيف

وأنا إيه جابرني لكل ده حب انتهى وأنا شكوتي لله

يا مستعجل فراقي أنا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين

أنا اللي يودعوني هما اللي بيخسروني ومبتبكيش عيوني

على ناس ولا فارقين