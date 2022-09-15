النشرة الفنية: عودة محمد ثروت وتعاقد «الرداد» وروبي على عمل مسرحي

شهد الوسط الفني عدة أحداث مهمة، خلال الساعات القليلة الماضية، أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها عودة الفنان محمد ثورت لممارسة نشاطه الفني مرة أخرى، بعد الوعطكة الصحية التي تعرض لها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز الأحداث التي شهدها الوسط الفني، كالتالي:

عودة محمد ثروت

أعلن الفنان محمد ثروت عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، عودته لنشاطه الفني، بعد توقف أشهر عديدة، بسبب أزمته الصحية، التي سافر على إثرها خارج مصر لإجراء عملية دقيقة ناجحة، وروج خلال الساعات الماضية لأغنيته الجديدة المقرر طرحها اليوم.

ونشر محمد ثروت بوستر أغنيته الجديدة «هنسيب لمين الغنا»، وعلق عليه قائلا: «انتظروا (هنسيب لمين الغنا) الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً عبر يوتيوب، وعدد من منصات الأغاني المختلفة».

أغنية «هنسيب لمين الغنا»، من إنتاج أحمد ثروت، وكلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، وهندسة صوتية وماستر هاني محروس.

حسن الرداد وروبي في عرض مسرحي جديد

أعلن الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، تعاقد الفنان حسن الرداد وروبي، على مسرحية «سيدتي الجميلة المصرية»، المستوحاة من النص الأصلي «سيدتي الجميلة»، للكاتب الراحل بهجت قمر، وإخراج حسن عبد السلام، لكن سيُجرى تقديمها بشكلٍ مُعاصر.

وقد سبق وقدم العرض المسرحي الفنان الراحل فؤاد المهندس وزوجته شويكار، وحقق وقتها نجاحا كبيرا.

هاني شاكر يستعد لحفله الأول في سوريا

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء أول حفل غنائي له في سوريا، مساء اليوم الخميس، بدار أوبرا دمشق؛ إذ أجرى أمس البروفات النهائية للحفل داخل مسرح دار الأوبرا، استعداد للحفل الذي يستمر إلى الغد، نظرا للإقبال الجماهيري الشديد عليه.