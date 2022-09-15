مكتبة الإسكندرية تحصل على الدرع الفضي من «يوتيوب»

حصلت مكتبة الإسكندرية، اليوم، على الدرع الفضي من موقع «يوتيوب»، وذلك بمناسبة وصول عدد المتابعين لقناة مكتبة الإسكندرية على منصة الفيديوهات العالمية إلى أكثر من 100 ألف مشترك لتصبح قناة موثقة رسميًا حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية لمحتواها المرئي والمسموع.

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية على موقعها الرسمي، أشاد موقع يوتيوب بجهود المكتبة في التواصل الفعال والمثمر مع الجمهور، وقدرتها على بناء مجتمع ثري ومتنوع من المتابعين من خلال المحتوى العلمي والثقافي والتعليمي الذي تقدمه لرواد الموقع حيث تسلم الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدرع.

مكتبة الإسكندرية تنتج محتوى مرئيا متنوعا

وجاء ذلك تتويجًا لإسهامات مكتبة الإسكندرية في إثراء المحتوى المرئي من خلال إنتاجها المتنوع الذي يذاع على قناتها على موقع «يوتيوب» والذي يضم مجموعة من البرامج والأفلام الوثائقية.

قناة مكتبة الإسكندرية تحتل المركز الثاني على يوتيوب

احتلت قناة مكتبة الإسكندرية على يوتيوب المركز الثاني عالميًا بين المكتبات بعد مكتبة الكونجرس الأمريكية من حيث عدد المتابعين والفيديوهات، حيث بلغ عدد متابعين قناة اليوتيوب 101 ألف و630 متابعا وعدد الفيديوهات التي تم إنتاجها حوالي 1824 فيديو حتى سبتمبر الجاري.

مكتبة الإسكندرية توضح تطوير رؤية جديدة في صناعة المحتوى

وطورت إدارة الاستوديو التليفزيوني بقطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية رؤية جديدة في صناعة وإدارة المحتوى المرئي للقناة الخاصة بالمكتبة منذ بدء جائحة كورونا منذ عامين بهدف التوسع في نشر رسالة المكتبة والسعي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين باختلاف اهتماماته وفئاته العمرية، وذلك من خلال التغطية الإعلامية وأعمال التوثيق والتصوير والأرشفة لكافة فعاليات المكتبة وأنشطتها.