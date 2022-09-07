مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ختام مسابقة كلايماثون للشباب لتغير المناخ

افتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية، ختام مسابقة كلايماثون الإسكندرية للشباب لتغير المناخ، التي ينظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة، وبناء قدرات الشباب، ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، بالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة للشباب، في مجال تغير المناخ، واختيار أفضل الأفكار المقدمة في مجال تغير المناخ بالإسكندرية، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

مسابقة كلايماثون الإسكندرية

وأعرب «زايد» عن سعادته لتواجد الشباب داخل مكتبة الإسكندرية، لعرض أفكارهم ومشروعاتهم العلمية، التي تهدف للحد من تغير المناخ، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة، ترتكز على فكرة العمل الآن، لتوفير حياة أفضل لأجيال المستقبل.

وأكد أهمية بناء الإنسان واكتسابه المعارف المختلفة، سواء العلمية أو الإنسانية أو الثقافية، وأنهى كلماته بتوجيه رسالة للشباب بالعمل على اكتساب مهارات وأخلاقيات وثقافات متنوعة، فهي أساسية لبناء الإنسان.

كما تقدمت مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، بالشكر للدكتور أحمد زايد لتعاون المكتبة في تنظيم مسابقة الكليماثون لأول مرة بالإسكندرية، ولتشجيع الشباب لعرض أفكارهم ومشروعاتهم للتصدي لهذا التحدي.

تنظم مسابقة كلايماثون الدولية في العديد من دول العالم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، من خلال مشروع الابتكار المناخي بالاتحاد الأوربي، وتعد مسابقة كلايماثون فرصة للشباب للمشاركة في ابتكار أفكار تعالج تحديات المناخ المحلية ويعد الهدف الرئيسي من مسابقة كلايماثون هو زيادة الوعي بقضايا المناخ، وكيفية التعامل مع الوضع الراهن والمستقبلي في ظل التداعيات الكبيرة والمقلقة التي تسببها ظاهرة تغير المناخ.

الفريق الفائز يشارك في مؤتمر المناخ

وأطلق برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية المسابقة هذا العام ولأول مرة بمحافظة الإسكندرية في مايو الماضي، إذ تقدم عدد كبير من الشباب في صورة مجموعات عمل بأفكارهم ومشاريعهم التي تسعي للحد من اثار تغير المناخ.

وكان إجمالي المشروعات المتقدمة للمسابقة نحو 50 مشروعا، وتم اختيار أفضل 10 مشروعات، للتأهل إلى المرحلة النهائية، التي تشمل برنامج تدريبي مكثف لبناء قدرات الشباب وتدريبهم علي تطوير المشروعات الخاصة بهم وثقلهم بالجانب العلمي والاكاديمي.

وتم عرض المشروعات بعد التدريب على لجنة تحكيم من خبراء أكاديميين وخبراء من مجال الصناعة ومن مكتبة الإسكندرية لاختيار مشروع واحد فقط على مستوي الإسكندرية وفاز مشروع تانيس الذي يهدف الى توعية الأطفال بأهمية البيئة واهمية الحفاظ على الطبيعة بطريقة ترفيهية بسيطة تستهدف الأطفال وهو الذي سيتأهل إلى مسابقة كلايماثون الوطنية التي يتنافس فيها أصحاب المراكز الاولي من جميع المحافظات لاختيار فريق فائز على مستوى الجمهورية لعرضه في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.