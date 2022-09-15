اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «القطن فتّح في جناين مصر»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 16 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- مانشيت «القطن فتّح في جناين مصر»

-«الوطن» في الحقول ترصد فرحة الفلاحين بزيادة المحصول

- «الزراعة التعاقدية» تجني أرباحا غير مسبوقة.. وقفزة في أسعار القنطار من 800 جنيه إلى 7 آلاف في 8 سنوات

- الحكومة: خطة الدولة لترشيد الكهرباء أسهمت في تصدير شحنتي غاز إضافيتين

- «كابيتانو مصر» مبادرة الشركة المتحدة تواصل اكتشاف المواهب في الغربية بحضور نجوم الكرة

- إخلاء سبيل 46 من المحبوسين احتياطيا.. و«لجنة العفو» تشكر الرئيس

- صرف «تكافل وكرامة» بعد إضافة الأسر الجديدة بتوجيهات رئاسية

الصفحة الثانية

- «الجزار» يبحث فرص الاستثمار في المدن الساحلية متكاملة الخدمات مع مجموعة فنادق عالمية

- «القوى العاملة» تنظم دورات تدريبية على «الخياطة والتبريد والتكييف» بـ3 محافظات

- «التجارة»: التوسع في إنشاء مصانع المستلزمات الرياضية

- مباحثات «مصرية – ألمانية» لزيادة الشراكة الاستثمارية

- «شركات السياحة»: إقبال ضعيف على حجز عمرة المولد النبوي

- «الداخلية»: ضبط 18 طن دقيق معروض للبيع في السوق السوداء بـ«الجيزة»

- «فودة»: خطة لحماية شرم الشيخ من أخطار السيول قبل «قمة المناخ»

- طرح كراتين «بيض» بأسعار مخفضة استعدادا للعام الدراسي

الصفحة الثالثة

- مصر تتأهب لـ «قمة المناخ»

- «المشاط»: «نوفي» يعزز التمويلات بـ«المشروعات الخضراء»

- «شكري» يستعرض رؤية مصر أمام المنتدى الإقليمي العربي

- «البيئة»: مصر تشارك في «تحالف الميثان» لمواجهة الانبعاثات

- «تاج الدين»: خطة وقائية وعلاجية لتأمين المؤتمر لتجنب حدوث إصابات

- وزير النقل: الخط الرابع للمترو يخدم المناطق الأثرية بالجيزة

- «معيط»: تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات

- وزير الدفاع يفتتح أعمال تطوير «العسكري للعائلات» في غمرة

- «ربيع»: توجيهات رئاسية بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية

- انطلاق التدريب البحري المصري – الفرنسي المشترك

- القوات الخاصة المصرية والعمانية تنفذ التدريب المشترك «قلعة الجبل»

الصفحة الرابعة

- الذهب الأبيض فتّح في غيطان مصر «فلاحينك ملاحينك»

- «الوطن» في حقول القطن ترصد فرحة المزارعين بزيادة الأسعار من 800 لـ7 آلاف

- خطة الحكومة للنهوض بأهم المحاصيل المصرية: الزراعة التعاقدية وتوفير التقاوي والمبيدات

- أسيوط وسوهاج والمنيا في احتفالات الحصاد: رقص ومزمار في كل غيط فرحا بالخير

- وفي الفيوم وبني سويف: خير المحصول يعم على الجميع و«العيال تتجوز»

الصفحة الخامسة

- الدولة أعادت للقطن هيبته وللقنطار سعره الحقيقي.. وللفلاحين فرحتهم

- «البحيرة»: البشاير تبدأ في «إيتاي البارود» وتوقعات بمحصول وفير في «الإسكندرية»

- حصاد «الشرقية» ينطلق من أرض «قمر» وعلاج 650 فدانا من الآفات بـ «الإسماعيلية»

- عاملات اليومية في الحقول: من الفجر للظهر بنحصد الخير

- مصر تقترب من استعادة عرض «الغزل والنسيج» بافتتاح منظومة «المحالج المطورة»

الصفحة السادسة

- «التعليم العالي»: بدء تنسيق الدبلومات الفنية.. و«عطا» يستمر حتى 22 سبتمبر مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

- عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: واثق من الوصول لنتائج قابلة للتنفيذ ومن لديه فكرة فليتقدم بها ومنفتحون لسماع الجميع.. ومشاركة المعارض دليل على نجاح الحوار

- مقال رأي للدكتور محمود خليل بعنوان: الأب والابنة «المتفردة»

- مقال رأي لجيهان فوزي بعنوان: «أوسلو».. انتهى الاتفاق وبقيت المدينة

الصفحة السابعة

- «رفعت ودونجا» خارج المنتخب بسبب «جنش والغضروف»

- بعثة الزمالك تطير إلى الكاميرون بطائرة خاصة لمواجهة بطل تشاد

- الأهلي يغلق ملف التعاقد مع «التعمري» للمغالاة في سعره

- أرقام قياسية لـ «ميسي ومبابي» وإشادات واسعة بـ«الماكينة الطائرة» بعد جولة دوري الأبطال

الصفحة الأخيرة

- مين اللي قال إن المصانع للرجال.. فقط؟

- خدوا الحكمة من مكواة «شعبان»: 40 سنة خبرة في «ريحة الهدوم»

- بعد 50 عاما.. «ساشين» تكشف كواليس حفل الأوسكار عام 1973

- «سالي» ترثي والدها: باكتب اسمك يا حبيبي بـ «حبة الشاي»