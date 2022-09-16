بمقدم 1500 جنيه وأقساط 6 سنوات.. بدء تطبيق «التاكسي الذكي» بشرم الشيخ

كشف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن تشغيل منظومة التاكسي الذكي بشرم الشيخ، الأسبوع المقبل ضمن استعدادات استضافة قمة المناخ المقبلة المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

ويجري العمل على قدم وساق، لتدشين منظومة متكاملة للنقل في مدينة شرم الشيخ، لتصبح أول مدينة خضراء ذكية.

وقال فودة، لـ«الوطن»، إن المشروعات المقامة في شرم الشيخ صديقة للبيئة وذكية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخاصة فيما يتعلق بوسائل النقل.

تحويل 800 تاكسي للعمل بالغاز الطبيعي في مدينة السلام

وقال المحافظ، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشاد بالمنظومة الذكية التي جري تركيبها لتطوير تاكسي الأجرة بشرم الشيخ، منوها بأنه جرى تحويل 800 تاكسي للعمل بالغاز الطبيعي بديلا عن البنزين في مدينة السلام.

وأكمل: جار تركيب كاميرات مراقبه وأجهزة تتبع داخل تاكسي الأجرة، بالإضافة إلى توفير منظومة دفع إلكترونية بسيارات الأجرة بشرم الشيخ.

14 مليون جنيه تكلفة تحويل سيارات التاكسي للمنظومة الذكية

وقال إن تكلفة المنظومة الذكية لتحويل سيارات تاكسي الأجرة بالمدينة بلغت ما يقرب 14 مليون جنيه، وسيجري الانتهاء من منظومة الكاميرات والدفع الإلكتروني قبل انعقاد المؤتمر.

وأكد المحافظ، أنه جرى توريد كل المعدات والكاميرات اللازمة لاستكمال تركيب الأنظمة الذكية داخل التاكسي الأجرة بشرم الشيخ قبل انطلاق القمة 27 للمناخ، موضحاً أن الكاميرات وأجهزة الدفع المسبق وأجهزة التتبع وصلت بالكامل.

18 ألف جنيه تكلفة تحويل التاكسي للمنظومة الذكية

وأضاف: تبدأ لجنة الإشراف على المواقف برئاسة العميد سامح المتولي، إجراءات التركيب الأسبوع المقبل، وجرى تأسيس نظام دفع بالقسط لأصحاب السيارات الاجرة، حيث يقوم صاحب التاكسي بالتعاقد على المنظومة التي تنفذها الشركة الوطنية للبصريات، ودفع مقدم 1500 جنيه، على أن يسقط الباقي على 6 سنوات، بتكلفة 18 ألف جنيه.