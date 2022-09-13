«فودة»: زيادة عدد السائحين الإيطاليين الوافدين لشرم الشيخ بعد قمة المناخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن إيطاليا تصدرت السوق السياحي بشرم الشيخ لفترات طويلة، مشيرا إلى توقعاته بزيادة معدلات السياحة الوافدة من روما بعد استضافة قمة المناخ.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع ليفانتي جيلنك «Ivana Jelinic» رئيسة اتحاد شركات السياحة الإيطالية ورؤساء مجالس إدارات كبرى شركات السياحة الإيطالي، والوفد الاعلامي المرافق لهم بمدينة شرم الشيخ، بحضور عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وحسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة «اير كايرو» التابعة لوزارة الطيران المدني، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بجنوب سيناء.

السوق السياحي الإيطالي

وقال محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ ستصبح أول مدينة سياحية خضراء ذكية وصديقة للبيئة على مستوى مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه عقب استضافة المدينة لقمة المناخ ستتزايد معدلات السياحة القادمة من إيطاليا.

فودة يعرض مشروع المدينة الخضراء

واستعرض اللواء خالد فودة مشروعات تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وعرض الإنجازات التي تُنفذ على أرض المدينة في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر المقبل.

وتابع، بأن جميع المشروعات سواء في مجال النقل أو الطاقة أو المياه أو التحميل والتطوير تهدف إلى تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية خالية من التلوث.

زيادة السياحة الإيطالية بشرم الشيخ

من جانبها، أكدت رئيسة اتحاد شركات السياحة ورؤساء مجالس إدارات شركات السياحة الإيطالية، حرصهم الشديد زيادة الأعداد الوافدة إلى شرم الشيخ، لاسيما في ظل إعجاب السائح الإيطالي بجميع المقاصد السياحية بمحافظة جنوب سيناء.