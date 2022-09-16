فندق بالغردقة يرفع شعار «ممنوع دخول السناجل والأطفال».. لأول مرة بالمدينة

رفع فندق في مدينة الغردقة، شعار «لا أطفال أو عائلات أو سناجل» ليكون الأول من نوعه إذ يستضيف جميع نزلائه من المتزوجين حديثا لقضاء شهر العسل أو الاحتفال بالذكرى السنوية للزواج ولا يقبل تسكين أطفال؛ وذلك حرصا على الهدوء والاسترخاء، حيث صمم الفندق على طراز منتجع صحي على مساحات شاسعة يضم عددا من حمامات سباحة خصيصاً للاسترخاء وذلك بناء على دراسة أظهرت وجهة عدد من السائحين لقضاء إجازة على شواطئ الغردقة في أماكن هادئة.

فندق للكبار فقط

أوضح محمد عيد خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، أن الفندق هو الأول من نوعه في مدينة الغردقة، الذي يكون للكبار فقط للسائحين الباحثين عن الهدوء والاسترخاء وصمم على طراز صحي ترفيهي ويضم حمامات سباحة خصيصاً للاسترخاء، ومنيو خاص للأكلات المفضلة للسائحين، مؤكدا أن نزلاء الفندق من البالغين ويمنع تسكين الأطفال بحثا عن الهدوء.

يمنع العائلات والأطفال

وأشار «عيد» إلى أن الفندق مناسب جدا للمتزوجين حديثا ولقضاء احتفالات الذكرى السنوية لعيد الزواج، مؤكدا أن الفندق لا يقبل تسكين أطفال أو عائلات فهو مخصص «للكابل» فقط وذلك بناء على رغبة عدد السائحين الأجانب بناء دراسة شملت عددا كبيرا من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأكد «عيد» أن الغردقة مقصد سياحى ووجهة سياحية عالمية حيث اختيرت مؤخرا ضمن أفضل عشرة وجهات سياحية في العالم وذلك طبقا لتصنيف موقع تريب أدفايزر الشهير أكبر منصات السفر حول العالم، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 90%من مختلف الجنسيات الأجنبية.