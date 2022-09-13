حملة لتنظيف شواطئ الغردقة من المخلفات استعدادا لقمة المناخ (صور)

أطلقت مدينة الغردقة أكبر حملة لتنظيف الشواطيء بالاشتراك مع الاتحاد العام لشباب عمال البحرالأحمر، برئاسة خالد الجهيني رئيس اتحاد شباب البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الغردقة، ومشاركة عدد من المتطوعين من الشباب والأجانب المقيمين بمدينة الغردقة.

واستهدفت الحملة عددًا من الشواطيء العامة لتوعية المواطنين بمشكلات القمامة البحرية وتأثيرها على البيئة والكائنات البحرية تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك تزامنًا مع قمة المناخ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

حملة تنظيف الشواطيء بالغردقة

وكشف "الجهيني"، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم الإثنين، أن الحملة تستهدف تنظيف الشواطيء تزامنًا مع قمة المناخ وتوعية المواطنين المتواجدين على الشواطيء بأهمية الحفاظ على البيئة، والمساهمة الإيجابية والفعالة في الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل وتستهدف الحملة جميع مدن المحافظة بناء على توجيهات عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر.

جمع َ40 طن مخلفات على شواطيء الغردقة

وشهدت مدينة الغردقة حملة نظافة مكبرة، بمشاركة َغرفة المنشآت السياحية وجمعية المحافظة على البيئة ومحميات البحر الأحمر، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنًا مع اليوم العالمي للنظافة شملت الحملة تنظيف الشواطيء العامة والجزر الطبيعية والأحياء السكنية، وتمكنت الحملة من جمع 40 طنًا من المخلفات على الشواطيء.