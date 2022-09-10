تحويلات مرورية جديدة في القاهرة لمدة 48 ساعة.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن بعض التحويلات المرورية التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتستمر على مدار 48 ساعة، بسبب تنفيذ أعمال أعمدة مسار المونوريل في القاهرة الجديدة، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل التحويلات المرورية بالكامل، والطرق البديلة التي تم الإعلان عنها.

سبب التحويلات المرورية الجديدة

أوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن التحويلات سببها تنفيذ بعض أعمال أعمدة مسار المونوريل وأيضًا رفع الكمرات أعلى نفق اللواء باقي زكي، وذلك في محور التسعين الجنوبي في منطقة القاهرة الجديدة.

وهو ما يستلزم الغلق الكلي لنفق اللواء باقي زكي، على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال على مدار 48 ساعة، بدأت من الساعة 12 من صباح اليوم السبت، وتنفيذ بعض التحويلات المرورية من أجل مواجهة الكثافات المرورية المتوقعة مع تيسير حركة المرور.

خريطة التحويلات المرورية في القاهرة

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أن التحويلات المرورية ستكون كالتالي:

- على القادمين من اتجاه كوبرب التسعين أن يستكملوا السير في محور التسعين الجنوبي ثم الدوران والعودة مرة أخرى من المأوى الدورانب أمام «مجمع البنوك»، ثم يميناً في اتجاه محور التسعين الشمالي.

- على القادمين من ناحية الطريق الدائري، أن يسلكوا يميناً في محور جمال عبد الناصر «مسطح كوبرى عمر سليمان»، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من المأوى الدوراني من بعد ميدان عمر بن الخطاب، ثم الاتجاه يميناً في محور الأمل تجاه «محور التسعين الجنوبى».

- على القادمين من اتجاه الطريق الدائري، أن يستكملوا السير في الطريق الداعم، ثم يميناً في شارع طه حسين في اتجاه محور «مصطفى كامل» ومناطق القاهرة الجديدة.

- على القادمين من ناحية الطريق الدائري، أن يستكملوا السير في الطريق الداعم، ثم مدخل نفق الجولف محور جمال عبدالناصر، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من المأوى الدوراني من بعد ميدان «عمر بن الخطاب»، ثم الاتجاه يميناً في «محور الأمل» تجاه محور التسعين الجنوبي.