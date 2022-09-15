اتحاد الإعاقات الذهنية: الاحتفال بـ«قادرون باختلاف» أصبح مناسبة قومية

قالت أمل مبدي، رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، إن مصر بأكملها تنتظر الاحتفال بيوم «قادرون باختلاف»، منذ أن احتفل به الرئيس عبد الفتاح السيسي أول مرة، لافتة إلى أن الأفكار المقترحة في احتفالية قادرون باختلاف، يجر تنفيذها بشكل كامل، وجميع الأفكار ترتبط بهدف يعود بالنفع على الأطفال، مثل المناداة بحقوق مكفولة لهم، وعلى الفور تكون الاستجابة.

مشاركة الدول العربية

أوضحت «مبدي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن مبادرة «قادرون باختلاف»، تستهدف هذا العام مشاركة الجاليات العربية، وسيجر إرسال الدعوة لجميع دول الخليج العربي والمغرب والشام، وشمال أفريقيا بشكل عام، مشيرة إلى أن الحفل سيتضمن فقرات جديدة، توضح مدى قدرة الأطفال من قادرون باختلاف، على الإبداع في مختلف المجالات.

تعميم التجربة المصرية الناجحة في الدول العربية

وأشارت أمل مبدي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه في احتفالية قادرون باختلاف العام الماضي، أن تكون الاحتفالية المقبلة، بمشاركة عربية، من أجل تعميم التجربة المصرية الناجحة في الدول العربية، موضحة أنه سيتم استقبال طلبات مشاركة الشباب العربي والأطفال من خلال صفحة الاتحاد أو صفحة المبادرة وصفحة وزارة الشباب والرياضة التي يعمل الاتحاد تحت مظلتها.

استعراض تجارب الأطفال المصريين والعرب

وأكدت رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقدم كل الدعم للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، لافتة إلى أن الحفل سيشهد استعراض تجارب الأطفال المصريين والعرب وسيكون بشكل ناجح أكثر من النسخ الثلاث الماضية.