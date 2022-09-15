اتحاد العمال: نشارك في الحوار الوطني برؤية هدفها العامل البسيط

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد له رؤية خاصة للمشاركة في الحوار الوطني ويهتم بنقاش عدة قوانين مثل: «قانون العمل والتأمينات الاجتماعية»، التي تصب جميعها في مصلحة العمل والعاملين.

صراع بين العمال وأصحاب الأعمال

وأوضح «جبران» خلال استضافته ببرنامج «الحوار الوطني» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الصراع الدائم يكون بين أصحاب الأعمال والعامل ولكن الفكر الجديد الذي يعمل به اتحاد عمال مصر هو الوصول لأرضيات مشتركة إذ إن الاتحاد التقى العديد من أصحاب الأعمال وتمت مناقشة أبرز المشكلات المنتشرة في أوساط العمال حاليًا.

وأشار محمد جبران، إلى أن قانون العمل الجديد سيخرج في دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب وهناك توافق كبير من القوى المشاركة في الجلسات التشريعية، موضحَا أن الاتحاد شارك من خلال ممثلين له في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونائب بمجلس الشيوخ.

80% من العاملين في مصر مهنيين

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أن عدد المشتركين في اتحاد عمال مصر وصل إلى 5 ملايين عامل، لكن هناك عمال غير مشتركين والبعض يتبع نقابات مهنية أخرى، وأي مناقشة لقانون من قوانين العمل يمس شريحة كبيرة من المجتمع المصري.