مركز أجا بالدقهلية يتيح معرفة المستندات المطلوبة للخدمات بتقنية الـ«QR‏»

يمكن للمواطن الآن وهو في بيته التعرف على المستندات المطلوبة والرسوم لتقديم «طلب ترخيص أعمال بناء» من خلال تقنية الـ «ِ‏QR‏» ‏أو الشفرة السريعة، التي توفرها بعض المراكز التكنولوجية في المحافظات‏، ومن بين تلك المراكز التي وفرت هذه الخدمة هو مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، لتحقيق الرضا الكامل في تقديم الخدمة المطلوبة ‏في أقل وقت وجهد.

وأعلنت رئاسة مركز أجا، بمحافظة الدقهلية، في بيان، قواعد تعامل المواطن مع المركز التكنولوجي لخدمة المواطن؛ حرصاً على الاستمرار في التطوير من خلال الاطلاع على تقنية الـ «ِ‏QR‏» ‏المقدمة بالمركز التكنولوجي برئاسة المركز للمواطنين والمقيمين بالخارج من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1B9yXICgnnBOYlAKIy76vP68EuBjb5Mh8/view?fbclid=IwAR1_sOFoQqpbuxjd6MC1H5kvLnRcICC0gLiT5X__MRFcZ09INyshhsO5liY

طريقة تفعيل خدمة الـ‎ ‎‏«QR‏»

وجاءت طريقة تفعيل خدمة الـ‎ ‎‏«ِ‏QR‏» كالتالي:

1- مسح الكود للخدمة المراد معرفة المستندات المطلوبة.

2- يتم تحميل المستندات.

3- يتم تحميل الصورة بالموبيل لتكبير البيكسل ومسح أي كود الخاص بالخدمات.

المستندات المطلوبة لـ«طلب ترخيص أعمال بناء»

وكان من ضمن المستندات المتاح معرفتها عبر تقنية الـ«QR‏» هي طلب ترخيص أعمال بناء وجاءت كالتالي:

1- حساب تكاليف الأعمال طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية.

2- تقرير أبحاث التربة للموقع مرفق به النموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة

3- توكيل أو تفويض من المالك للمكتب الهندسي

4- أوراق المهندس «صورة بطاقة المهندس، وصورة كارنيه النقابة، وبطاقة ضريبية، وسجل هندسي»

5- عقد مقاولة

6- عدد 3 نسخ من الرسومات الإنشائية معتمدة من مهندس نقابي

7- أصل توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم

8- صورة إعلام الوراثة (والأصل للاطلاع)

9- أصل الرخصة

10- أصل شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية

11- وثيقة التأمين في حالة الأعمال المطلوبة 4 طوابق فأكثر

12- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص

13- نوتة حسابية

14- عدد 3 لوحة رسم هندسي معماري

15- صورة عقد الملكية الابتدائي وحكم المحكمة علي العقد (والأصل للاطلع)

16- صورة تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع

17- تقديم المستندات المطلوبة ضمن ملف الترخيص في حالة وجود مصعد بالرسومات

18- شهادة بالموقف الضريبي للتصرف العقاري

19- ما يفيد سداد مقابل التحسين

وبدأت عدد من المراكز التكنولوجية في المحافظات وفي مراكز ومدن الجمهورية تطبيق تقنية الـ «ِ‏QR‏» ‏والتي من خلال تشيط كاميرا التليفون المحمول عليها يستطيع الوصول إلي رابط إلكتروني به كافة ما ‏يحتاج إليه المواطن من أوراق والمستندات المطلوبة والرسوم والموافقات الخارجية والإدارات القائمة ‏بالمعاينة.