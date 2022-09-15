مركز أجا بالدقهلية يتيح معرفة المستندات المطلوبة للخدمات بتقنية الـ«QR»
كتب:
صالح رمضان
09:24 م | الخميس 15 سبتمبر 2022
تقنية qrالشفرة السريعة بالمراكز التكنولوجية
يمكن للمواطن الآن وهو في بيته التعرف على المستندات المطلوبة والرسوم لتقديم «طلب ترخيص أعمال بناء» من خلال تقنية الـ «ِQR» أو الشفرة السريعة، التي توفرها بعض المراكز التكنولوجية في المحافظات، ومن بين تلك المراكز التي وفرت هذه الخدمة هو مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، لتحقيق الرضا الكامل في تقديم الخدمة المطلوبة في أقل وقت وجهد.
وأعلنت رئاسة مركز أجا، بمحافظة الدقهلية، في بيان، قواعد تعامل المواطن مع المركز التكنولوجي لخدمة المواطن؛ حرصاً على الاستمرار في التطوير من خلال الاطلاع على تقنية الـ «ِQR» المقدمة بالمركز التكنولوجي برئاسة المركز للمواطنين والمقيمين بالخارج من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1B9yXICgnnBOYlAKIy76vP68EuBjb5Mh8/view?fbclid=IwAR1_sOFoQqpbuxjd6MC1H5kvLnRcICC0gLiT5X__MRFcZ09INyshhsO5liY
طريقة تفعيل خدمة الـ «QR»
وجاءت طريقة تفعيل خدمة الـ «ِQR» كالتالي:
1- مسح الكود للخدمة المراد معرفة المستندات المطلوبة.
2- يتم تحميل المستندات.
3- يتم تحميل الصورة بالموبيل لتكبير البيكسل ومسح أي كود الخاص بالخدمات.
المستندات المطلوبة لـ«طلب ترخيص أعمال بناء»
وكان من ضمن المستندات المتاح معرفتها عبر تقنية الـ«QR» هي طلب ترخيص أعمال بناء وجاءت كالتالي:
1- حساب تكاليف الأعمال طبقا للنموذج المنصوص عليه باللائحة التنفيذية.
2- تقرير أبحاث التربة للموقع مرفق به النموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة
3- توكيل أو تفويض من المالك للمكتب الهندسي
4- أوراق المهندس «صورة بطاقة المهندس، وصورة كارنيه النقابة، وبطاقة ضريبية، وسجل هندسي»
5- عقد مقاولة
6- عدد 3 نسخ من الرسومات الإنشائية معتمدة من مهندس نقابي
7- أصل توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم
8- صورة إعلام الوراثة (والأصل للاطلاع)
9- أصل الرخصة
10- أصل شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية
11- وثيقة التأمين في حالة الأعمال المطلوبة 4 طوابق فأكثر
12- شهادة صلاحية الأعمال للترخيص
13- نوتة حسابية
14- عدد 3 لوحة رسم هندسي معماري
15- صورة عقد الملكية الابتدائي وحكم المحكمة علي العقد (والأصل للاطلع)
16- صورة تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع
17- تقديم المستندات المطلوبة ضمن ملف الترخيص في حالة وجود مصعد بالرسومات
18- شهادة بالموقف الضريبي للتصرف العقاري
19- ما يفيد سداد مقابل التحسين
وبدأت عدد من المراكز التكنولوجية في المحافظات وفي مراكز ومدن الجمهورية تطبيق تقنية الـ «ِQR» والتي من خلال تشيط كاميرا التليفون المحمول عليها يستطيع الوصول إلي رابط إلكتروني به كافة ما يحتاج إليه المواطن من أوراق والمستندات المطلوبة والرسوم والموافقات الخارجية والإدارات القائمة بالمعاينة.