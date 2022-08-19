خبير أمن معلومات: المراكز التكنولوجية المتنقلة بالقاهرة تخدم المواطنين وتيسر عليهم

قال الدكتور نزار سامي، خبير أمن المعلومات، إنّ الفترة الماضية شهدت دخول التطبيق التكنولوجية في حياتنا اليومية، مشيرًا إلى أن منصة مصر الرقمية تتضمن أكثر من 150 خدمة يحصل عليها المواطن من مختلف الجهات الحكومية.

الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين

وأضاف سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة، عبر شاشة إكسترا نيوز، ببرنامج هذا الصباح، أنّ الشمول الرقمي يعني الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين الذين يحصلون على الخدمات الرقمية بغض النظر عن قدراتهم وإمكانياتهم، وبالتالي أصبح هناك أمثلة كثيرة على مراكز متنقلة للحصول على الخدمات المختلفة للتخلص من الكثافات، وعدم القدرة على الحصول على الخدمات في مناطق معينة.

وتابع خبير أمن المعلومات، أن المراكز التكنولوجية الأربعة في القاهرة تجربة للمراكز التكنولوجية وسيتم التوسع فيها بالمستقبل، مناشدا بالتوسع في استخدام التكنولوجيا بالمستقبل.

وأشاد، بالتوسع في الكليات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني إعداد جيل وكوادر في المستقبل قادرة على التعامل مع التطبيقات التكنولوجية في المستقبل.

التحول من الأسلوب المركزي في تقديم الخدمة

ولفت، إلى أن التكنولوجيا تعني التحول من الأسلوب المركزي في الحصول على الخدمة إلى الأسلوب اللامركزي، مثل الأماكن الرئيسية كمجمع التحرير أو الاضطرار إلى الذهاب لأكثر من مكان للحصول على نفس الخدمة.

وشدد، على أن الدولة المصرية تسعى إلى الوصول لكل الفئات دون استثناء للحصول على التكنولوجيا، حيث تُسير وتسهل المراكز التكنولوجية الأربعة في القاهرة حصول المواطنين على الخدمات المختلفة في الفترة الحالية، موضحًا أن التحول الرقمي يفتح المجال للجميع من أجل الانتقال إلى العصر الرقمي وكل أدواته.