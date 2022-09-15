السيطرة على حريقين بشقتين في بورسعيد بسبب ماس كهربائي

اندلع حريقان في منزلين بمنطقتين متفرقتين ببورسعيد؛ نتيجة ماس كهربائي ولم ينتج عنهما أي إصابات أو اختناقات.

الحريق الأول في شارع 23 يوليو

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل شقة بالدور السابع في برج المدينة المنورة بشارع 23 يوليو وتم إخطار إدارة الحماية المدنية والاطفاء وتم توجه سيارتين إلى مكان الحريق وتم إخماده قبل وصول الحريق إلى باقي الشقق المجاورة.

الحريق الثاني بمدينة بور فؤاد

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحريق آخر في شقة بالدور الخامس في عمارة بمساكن الحزب الوطني بمدينة بور فؤاد، وجرى إخماد الحريق بواسطة سيارتي إطفاء.

كما انتقل إلى مكان الحادثين سيارات الإسعاف تحسبا لوجود مصابين كما انتقلت سيارات الطوارئ والغاز والكهرباء حيث تم إغلاق محابس الغاز ومولدات الكهرباء لتأمين المنطقتين وتم التأكد من إخماد الحريقين وعدم وجود أي مواد تساعد على الاشتعال.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الحريقين نشبا بسبب ماس كهربائي دون إصابات بشرية وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحريقين.