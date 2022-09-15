أهالي قرية بأسيوط يقتلون حيوانا مفترسا بعد مهاجمته لهم.. «يشبه الذئب»

تمكن أهالي قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم في أسيوط، من قتل حيوان مفترس بعدما هاجمهم أثناء تواجدهم في الأراضي الزراعية، بعدما شهدت المحافظة مؤخرا مصرع طفل وإصابة 8 آخرين في واقعتين مختلفتين بمركزي أبو تيج وديروط.

حيوان يشبه الذئب يهاجم المواطنين

قال حسن جابر، أحد المواطنين من أهالي القرية لـ«الوطن»، إنه أثناء تواجده في الأراضي الزراعية بمنطقة البركة الشرقية بقرية ديرالجنادلة هاجمه حيوان يشبه الذئب وتمكن هو وآخرون من قتله باستخدام الشوم والعصا، محذرًا المواطنين بتوخي الحذر أثناء تواجدهم بالقرب من الذرة الشامية في القرية خوفا من تواجد حيوانات أخرى مشابهة.

مصرع طفل هاجمه حيوان مفترس بصحبة والده بمركز أبو تيج

شهدت منطقة حاجر دكران، التابعة لمركز أبوتيج في أسيوط، أمس الأربعاء، حادثة غريبة، بعدما هاجم حيوان مفترس طفلا صغيرا عمره 4 سنوات، أثناء انتظاره والده داخل الأراضي الزراعية، مما أدى إلى وفاته.

وقال محمد ممدوح، أحد أهالي القرية لـ«الوطن» إنه أثناء ذهاب المزارع إلى أرضه الزراعية بمنطقة شرق الترعة، مستخدمًا «تروسيكل» خاصا به وبصحبته نجله البالغ من العمر 4 سنوات، ليتركه داخل التروسيكل وذهب داخل زراعات الذرة الشامية، وعند عودته وجد ابنه جثة هامدة وبه جروح بمنطقة الرقبة نتيجة قيام حيوان مفترس بمهاجمته، يُعتقد أنه ذئب.

إصابة 8 أشخاص عقرهم حيوان مسعور بمركز ديروط

كما أصيب 8 أشخاص الأسبوع الماضي بعدما عقرهم حيوان مسعور بقريتي باويط وببلاو بمركز ديروط في أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج والحصول على المصل اللازم.

بلاغ بالحادث

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت بلاغا من رئاسة مركز ومدينة ديروط، يفيد بورود بلاغ بإصابة 8 أشخاص من بينهم 6 من قرية باويط و2 من قرية ببلاو نتيجة عقرهم من حيوان مسعور، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مصدر بمديرية الطب البيطري بأسيوط، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن» إنهم يواجهون الكلاب بالسم ولكن الحيوانات المفترسة لا يستطيعون مقاومتها لأنها تحتاج إلى أسلحة نارية لأنها تفترس من يقاومها بسرعة، وذلك لم يكن يتوفر إلينا.