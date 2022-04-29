805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز محافظة أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء أمس الخميس، أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة والتى ينفذها مشروع وحدة الرصف بالمحافظة تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف وصيانة الشوارع، رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حي غرب والمهندس أسامة أحمد مدير مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة.

جولة محافظ أسيوط لتفقد الرصف

تابع المحافظ خلال الجولة أعمال رصف شارع الجمهورية وتفرعاته بعد الانتهاء من أعمال كشط طبقة الأسفلت القديمة وإعادة الرصف والتي تتم في الفترة المسائية منعاً للزحام وتعطيل حركة المرور.

واستمع المحافظ إلىشرح من مدير مشروع وحدة الرصف للأعمال التي يجرى تنفيذها بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، واستكمال رصف الشوارع التي تم كشطها واستكمال تركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة، مشدداً على مراعاة معايير الجودة في الرصف والتنسيق مع مختلف شركات المرافق من خلال محاضر تنسيقية قبل البدء في أعمال الرصف.

خطة رصف شوارع حي غرب وشرق

وأكد محافظ أسيوط انه يجرى تنفيذ خطة رصف شوارع وميادين حي شرق وغرب مدينة أسيوط ضمن خطة المحافظة الاستثمارية للعام المالي 2021 – 2022، لافتًا إلى أنه تم اعتماد ما يقارب من 805 ملايين جنيه لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ذلك أكبر خطة للرصف يتم اعتمادها بالمحافظة والتي تتضمن رفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب البلدورات وبلاط الأرصفة، وفقا للمواصفات الفنية ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري للشوارع والميادين بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار وتركيب بلاط الأرصفة استكمالًا لخطة المحافظة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من بينها قطاع الرصف والذي يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التي تستهدف الدولة تنفيذها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

متابعة ميدانية مستمرة لأعمال الرصف

أشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التطوير والرصف التي تتم بالأحياء والمراكز من خلال جولاته الميدانية للوقوف على نسب التنفيذ ومدى جودة الأعمال التي تتم، كما وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع كافة شركات المرافق والخدمات قبل البدء في أعمال الرصف لرفع المطابق بالشوارع والميادين ولمنع أي عمليات تكسير في الشوارع بعد رصفها.