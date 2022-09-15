السجن المشدد 7 سنوات لعاطل ضرب والده حتى الموت في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عاطلا بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامه بضرب والده حتى الموت، بعد اعتياده القيام بذلك من أجل الحصول على أموال من أبيه.

جاء حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عزت عبد اللاه منصور رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عزت مزيد والمستشار أسامة النبوي الصباغ، وممثل النيابة العامة هشام الفخراني وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، في القضية التي حملت رقم 20652 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة.

اعتداء عاطل على والده حتى الموت

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، ببلاغ بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليه «والده» بمحل سكنهما، مما تسبب في إصابته وتوفي بعد ذلك.

وتبين من التحقيقات أن المتهم «ا.ع.ع» عاطل، كان دائم التعدي على والده المجني عليه، بالضرب والسب طالبا منه مبالغ مالية، بصفة مستمرة حال أن الوالد بالمعاش، ويعيش عيشه الكفاف، إلا أن المتهم لم يراع ذلك.

تفاصيل يوم الحادث

وتبين أنه في يوم الواقعة تعدى المتهم على والده مما أدى إلى سقوطه على درج السلم وحدثت به إصابات بالوجه والعينين، نتيجة اللكم، وعدم توازن المجني عليه، وسقط من على درج السلم، مما أحدث نزيفا بالمخ، ونقل إلى المستشفى إلا أنه توفي متأثرا بإصاباته.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق على المتهم.