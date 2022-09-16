لماذا يتراجع الذهب عالميا ويرتفع في مصر؟.. عضو «الشعبة» يجيب  

كشفت تقارير بحثية عن اتجاه الذهب إلى التراجع على المستوى العالمي، أمام الدولار الأمريكي المدعوم بارتفاعات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يمثل فرصة جيدة لشراء المعدن الأصفر، رغم الارتفاع الطفيف في الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة.

اتجاه الذهب إلى التراجع عالميًا رغم الارتفاع المحلي

يقول عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فارق السعرين المحلي والعالمي للذهب، إنما يأتي بسبب أداء البورصات العالمية في الوقت الحالي وآلية العرض والطلب بالأسواق المصرية، معتبرًا إياه فارقًا طبيعيًا سواء كان أقل أو أعلى بنسب طفيفة.

ويرى «المغربي»، أن الوقت الحالي يعد مناسبًا للشراء خاصة مع مرور المعدن ببعض النطاقات العرضية في الوقت الحالي، إذ أن سعر الذهب في مصر حاليَا لا يزال مشجعًا على الشراء رغم الزيادة الأخيرة التي طرأت على الجرام.

نصائح لاستغلال الفوائض الادخارية لشراء الذهب

وشدد «المغربي»، على ضرورة استغلال الفوائض الادخارية لدى الأفراد في شراء الذهب، ومن لديه فائض مالي أو مدخرات يستغلهم في المعدن الأصفر، خاصة أن السعر في مصر مهيأ للارتفاع، وبالتالي تحقيق أرباح عند الاستثمار على المدى البعيد.

وفرق عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة بين نوعين من الشراء للذهب، قائلًا إن البعض يشتري الذهب بغرض الزينة وآخرين يشترونه بقصد الاستثمار، وأن الفئة الأخيرة يجب أن تنتبه إلى عدة أمور ضرورية أهمها تجنب دفع مصنعية الذهب وذلك عبر شراء الجنيهات الذهب أو السبائك أو حتى الذهب القديم المعروف باسم الكسر.

يذكر أن الذهب تراجع عالميا اليوم الخميس إلى مستوى 1690 دولارًا أمريكيًا للأونصة قبيل أيام من رفع سعر الفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط تكهنات بالرفع 75 نقطة أساس.